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Политика Сегодня, 10:3777
Британия примет жесткий закон, направленный против России и Китая

Официальный Лондон продолжает жесткую линию в отношении Москвы и Пекина. Власти Британии намерены как можно скорее принять и ввести в действие новый закон для борьбы с действиями "враждебных государств".

Об этом сообщает газета The Times.

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует добиваться принятия закона "на фоне растущей озабоченности по поводу действий России и Китая". По данным экспертов, он использует речь королевы страны Елизаветы II для объявления о новых мерах.

Новый закон обяжет всех, кто работает в Великобритании от имени правительства зарубежных государств, проходить регистрацию своего присутствия в стране. При этом нарушение данного требования будет считаться уголовным преступлением.

Кроме того, британское правительство намерено обновить закон о государственной тайне, чтобы его положения можно было использовать против лиц, которые "пытаются подорвать интересы Великобритании из-за границы". В частности, речь идет о хакерах, работающих "от имени враждебных государств".

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Теги: news, новости, Украина, Британия, 7dniv, 7dnivinfo  
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