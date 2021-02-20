Интервью Виктора Медведчука польской газете Rzeczpospolita

Rz: На протяжении нескольких недель растет напряжение на Донбассе и на украинско-российской границе. В Киеве каждый день говорят об угрозе российской агрессии. Что, по-вашему, происходит?

Виктор Медведчук: Я не могу отвечать за людей в высших эшелонах власти, принимающих решения о применении вооруженных сил каждой из сторон. Но мирный выход из этой ситуации один. Украина должна сегодня сделать все, чтобы выполнить Минские соглашения, и в первую очередь сама не обострять ситуацию. Во-первых, необходимо восстановить режим прекращения огня, который был установлен меморандумом от 22 июля 2020 года. Вначале он выполнялся, но в последние месяцы, когда ослабла политическая воля к мирному урегулированию, не соблюдался ни одной из сторон. Во-вторых, во исполнение Минских соглашений (а Украина для этого ничего не делает) необходимо принятие закона о выборах, закона об амнистии, изменений в Конституцию, касающихся особого статуса, реализация утвержденной «формулы Штайнмайера». Для Украины выход из Минских соглашений, невыполнение этих договоренностей – путь в никуда. Путь, который может привести к потере Донбасса и тех людей, граждан Украины, которые там проживают.

Rz: А может, за почти семь лет войны напряжение между Москвой и Киевом уже дошло до критической точки?

Виктор Медведчук: Такое ощущение ‒ следствие многочисленных политических заявлений прежде всего украинского руководства. Эта риторика Зеленского неприемлема, если речь идет о необходимости установления мира, как неприемлемы и рассуждения отдельных членов его окружения о неких планах в том числе и силового захвата Донбасса. Это самоубийство для Украины. Эта угроза, спровоцированная агрессивными заявлениями и действиями самой украинской власти, является самой серьезной для национальной безопасности Украины.

Rz: Но ведь в конфликте с Москвой весь демократический мир стоит на стороне Киева. Президенту Зеленскому позвонили и поддержали его лидеры многих стран и руководители международных организаций.

Виктор Медведчук: Международные лидеры, которые поддержали Зеленского, сделали правильно. Однако в хоре поддержавших Зеленского тон задают США. Они хотят, чтобы Украина на границе с Россией существовала как плацдарм противостояния, который выгоден именно США. Им не нужен мир на Донбассе, им не надо, чтобы Донбасс возвращался в Украину, а Украина возвращалась на Донбасс. И именно поэтому на Зеленском лежит ответственность за мирное урегулирование на Донбассе, и он должен сделать все, чтобы не допустить эскалации насилия.

Rz: Недавно Зеленский заявил, что единственный путь прекращения войны на Донбассе ‒ это вступление Украины в НАТО. Вы согласны с этим?

Виктор Медведчук: Категорически нет. Во-первых, на Донбассе нет войны, а идут боевые действия. Во-вторых, чтобы их прекратить, надо как минимум выполнить достигнутые договоренности от 22 июля 2020 года. Это первоочередная задача, а далее надо выполнять Минские соглашения в полном объеме, а не рассуждать о вступлении в НАТО, что ставит крест на мирном процессе, так как это не воспринимается не только на Донбассе, но и половиной граждан Украины. Неужели завтра Украину примут в НАТО? Нет. И послезавтра не примут. А вот у людей, живущих на Донбассе, разговоры о вступлении в НАТО вызывают отторжение и только затрудняют процесс реинтеграции.

Rz: У Вас есть рецепт прекращения войны? Являются ли Минские соглашения и «нормандский формат» все еще действенными инструментами для достижения мира?

Виктор Медведчук: Минским соглашениям нет альтернативы, и это признано во всем мире. И «нормандский формат» был создан именно на базе достигнутых в Минске договоренностей, утвержден в декларации глав государств «нормандского формата», а потом в резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому говорить о том, что Минские соглашения себя изжили, что необходимо искать какие-то новые форматы – безосновательно. Эти соглашения закреплены решением Совбеза ООН, а страны ‒ участницы «нормандского формата» поддерживают их полную имплементацию, что, в частности, указано в парижском коммюнике от 9 декабря 2019 года, подписанном лидерами всех четырех стран. И для реализации Минских соглашений съездом нашей партии был принят мирный план, презентованный мною в Страсбурге, в Европарламенте, и обсуждавшийся с депутатами Бундестага, Сената Франции, Государственной Думы РФ в рамках «Парламентского измерения «нормандского формата», целью которого является возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Но самое главное – этот план согласовывался с Донецком, Луганском и Москвой, что делает его реальным как путь к миру.

Rz: Но в Киеве утверждают, что представители так называемых Донецкой и Луганской республик ‒ это террористические организации, полностью контролируемые Россией, и что они ничего не решают. Вы считаете по-другому?

Виктор Медведчук: Чтобы называть кого-то террористом, должен быть приговор суда, вступивший в законную силу. В Украине нет таких приговоров в отношении представителей неконтролируемых Киевом ОРДЛО. Нет! Ни Верховная Рада, ни Президент своим указом, ни Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) не могут незаконно, как это, к сожалению, принято в последнее время, признавать человека террористом либо обвинять его в террористической деятельности без приговора суда, вступившего в законную силу.

Rz: Но тем не менее Вас СНБО и Президент Украины обвинили недавно в финансировании терроризма, ввели санкции против нескольких телеканалов и лично Вас. Как Вы можете объяснить это?

Виктор Медведчук: Обвинения в финансировании терроризма придумали представители власти для того, чтобы у моего друга и члена Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Тараса Козака отобрать телеканалы, а в отношении нас и наших жен ввести санкции. Если есть основания для обвинений в финансировании терроризма, то по закону необходимо провести следствие и вынести приговор, который должен вступить в законную силу. В Украине, согласно Конституции, действует принцип презумпции невиновности. Президент и СНБО осуществляют незаконную внесудебную расправу надо мной, членами моей семьи и представителями партии, а также над телевизионными каналами, которые были незаконно закрыты. Разумеется, обвинения в терроризме – бездоказательные и клеветнические ‒ нужны только как прикрытие для преступной расправы над оппозицией, уничтожения свободы слова и установления диктатуры в стране.

Rz: Получается, что Вы не поддерживали финансово сепаратистов?

Виктор Медведчук: Конечно, нет. Все эти годы я имел с этими людьми отношения исключительно по вопросам обмена и освобождения людей. Никаких финансовых, экономических или бизнес-отношений, кроме переговоров в рамках Минских соглашений, никогда не имел и не имею. У меня и моей семьи не было и нет бизнеса в Луганской и Донецкой областях.

Rz: В украинских СМИ появлялась информация, что некоторые украинские бизнесмены продолжают вести бизнес на этих территориях. Это правда?

Виктор Медведчук: Мне об этом ничего не известно. Но даже если кто-то из украинских предпринимателей имеет там бизнес, это еще не означает финансирование терроризма, так как в правовом государстве это необходимо доказать в суде.

Rz: Из уст Ваших критиков в Киеве звучат обвинения, что Вы слишком часто бываете в гостях у «агрессора». Вы часто ездите в Москву?

Виктор Медведчук: Я езжу в Россию, и для этого у меня достаточно оснований. Там проживает семья моей дочери и три моих внука. У меня нормальные и дружеские отношения с руководителями Российской Федерации. И при встречах с ними я всегда отстаиваю интересы Украины и украинских граждан, в том числе и как народный депутат. Для этого у меня согласно закона «О статусе народного депутата» есть все законные полномочия. Например, в конце прошлого года я ездил в Москву, чтобы Украина могла приобрести вакцину «Спутник V». Я встречался с Владимиром Путиным для того, чтобы нам передали сырье для производства вакцины в Украине, в Харькове. Если бы власть в Киеве приняла соответствующие решения, мы уже в апреле могли бы производить собственную вакцину. В итоге в Киеве провалили борьбу с коронавирусом, сегодня людей умирает уже в три раза больше, чем осенью. Кроме того, я встречался с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, чтобы добиться снятия санкций с украинских предприятий, и по этому поводу было принято положительное решение.

Rz: Недавно Президент США Джо Байден на вопрос журналиста, считает ли он Путина «убийцей», ответил «да». А как бы Вы могли описать Президента России. Кто он для Вас?

Виктор Медведчук: Я с Байденом категорически не согласен и считаю, что он, будучи Президентом США, не мог допустить такие высказывания о Президенте России. Лично я с огромным уважением отношусь к Владимиру Путину. Наша семья гордится, что он и Светлана Владимировна Медведева стали крестными нашей дочери.

Rz: Есть распространенная точка зрения о том, что после 2014 года у Украины уже никогда не будет таких отношений с Россией, как раньше.

Виктор Медведчук: Уверен, что украинский и русский народы не станут врагами. Президент Зеленский однажды заявил, что у Украины и России общей осталась только граница. Я ему ответил, что это у него и его окружения осталась одна граница, а наши народы объединяют тысячелетняя история, православная вера, общие славянские корни, миллионы родственников, проживающих в двух странах, и Великая Победа в самой кровопролитной войне за всю историю человечества – Великой Отечественной.

Rz: Вы верите в то, что Ваша партия может победить на выборах и сформировать правительство? Некоторые украинские журналисты часто называют Вашу политическую силу «пятой колонной России». Так ли это и кто финансирует партию «Оппозиционная платформа – За жизнь»?

Виктор Медведчук: «Оппозиционную платформу – За жизнь» финансируют члены нашей политической силы, в том числе и я, а также, в соответствии с законом, бюджет Украины. Поддержка граждан позволяет нашей партии занимать первые строки в рейтингах политических сил по результатам социологических опросов. В конце прошлого и начале этого года мы были первыми в рейтингах. Мы не виляем и не заигрываем попеременно с жителями разных частей Украины, последовательно и открыто реализуем свою позицию, не разжигаем ненависть, а боремся за сохранение территориальной целостности Украины. Поэтому мы больше, чем кто-либо другой, имеем право называться проукраинской партией. А остальные, выполняющие распоряжения Госдепа, чиновников ЕС, структур Джорджа Сороса и преследующие личные интересы, могут решать, как им называться, исходя из ярлыков, которые они навешивают. Я верю, что мы можем победить на выборах и прийти к власти, а если будет необходимо ‒ сформировать коалицию с другими партиями и, самое главное, построить в Украине успешную страну.

Rz: В 2019 году Владимир Зеленский стал Президентом Украины. Впервые этот пост занял человек, который никогда не был в политике раньше. Как Вы оцениваете почти два года правления Зеленского?

Виктор Медведчук: Как провал по всем направлениям. Все, что получили украинцы, это взвинчивание коммунальных тарифов до неподъемных размеров, рост безработицы, падение ВВП, тотальное обнищание и, самое главное, отсутствие мира.

При этом команда Зеленского развернула настоящие репрессии в отношении своих политических оппонентов, в стране происходит невиданное до сих пор наступление на свободу слова и основополагающие принципы демократии. Сам глава государства открыто игнорирует нормы Конституции и права, вводит незаконные санкции против украинских граждан, закрывает украинские средства массовой информации, во внесудебном порядке реквизирует собственность и уничтожает бизнес. Экономический упадок, беззаконие и самоуправство – вот «достижения» Президента Зеленского на его посту. Обещанного мира на Донбассе страна так и не получила, обмены удерживаемыми лицами не проводятся, долговая кабала Украины растет, украинцы продолжают покидать страну в поисках заработка, чтобы хоть как-то прокормить свои семьи. Из бедной при Порошенко страна превратилась в нищую при Зеленском.

Rz: Будучи ветераном украинской политики, не чувствуете ли вы ответственность за нынешнее положение дел в стране? Раньше вы были главой администрации президента Леонида Кучмы.

Виктор Медведчук: Да, конечно. Несомненно, я много раз и открыто говорил об этом.

Rz: С момента Революции достоинства на Майдане и аннексии Крыма прошло 7 лет. Как изменилась Украина с тех пор?

Виктор Медведчук: Сравните сами, что произошло за 7 лет – с 2013 года. По официальным данным, после тех событий:

‒ произошло падение ВВП и экспорта соответственно на 15% и 22%;

‒ госдолг страны вырос на 337%;

‒ прямые иностранные инвестиции сократились с $67 млрд на начало 2014 года до $48,9 млрд на начало 2021 года;

‒ тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения (газ, тепло, электроэнергию, водоснабжение) выросли в среднем на 840%, при этом на газ – на 1160%, на отопление – на 1223%, а долг населения за ЖКУ с 2014 года увеличился на 578,5%;

‒ прожиточный минимум и минимальная пенсия сократились на 47%;

‒ задолженность по заработной плате выросла на 327%;

‒ индекс потребительских цен вырос на 274%;

‒ и в то же время за этот период средняя зарплата выросла всего лишь на 6%.

Rz: А что с Крымом?

Виктор Медведчук: Крым ‒ это Украина в соответствии с Конституцией нашей страны. Я всегда придерживался и придерживаюсь этой позиции и последовательно отстаиваю на протяжении всей моей политической деятельности территориальную целостность Украины.

Rz: Украина не покупает газ у России с 2015 года, заменив его реверсными поставками из Европы. Что Вы думаете по этому поводу?

Виктор Медведчук: Украина переплачивает, потребляя все тот же российский природный газ, но с использованием схемы его импорта по виртуальному реверсу якобы из немецкого газового хаба (NCG), с использованием коррупционной формулы «Дюссельдорф+» и якобы поставками из стран, которые вообще не добывают природный газ.

Таким образом, по оценкам экспертов, по данной формуле Украина дополнительно переплачивает $38,5–42,5 за тысячу кубометров импортируемого газа. Эти деньги идут в карман коррупционерам, а оплачивают простые граждане.

Разве может быть что-то выгоднее прямых поставок российского газа из РФ? Представители нашей партии провели ряд встреч в Москве и добились решения о получении Украиной скидки в размере 25% на российский газ. Но официальный Киев в этом вопросе руководствуется не экономической целесообразностью и интересами своих граждан, а сомнительными политическими мотивами, и потому наше предложение было безосновательно отвергнуто.

Rz: Каково Ваше отношение к «Северному потоку ‒ 2»? Согласны ли Вы с мнением украинского правительства, которое, как и многие страны ЕС, видит в этом проекте угрозу безопасности и энергетической стабильности?

Виктор Медведчук: Каким образом диверсификация поставок дешевых энергоносителей угрожает странам ЕС? Я, как гражданин Украины, всегда хотел полноценно использовать возможности газотранспортной системы моей страны, но это возможно лишь при условии создания газотранспортного консорциума с участием Украины, России и ЕС. Идею такого консорциума я последовательно отстаиваю многие годы, однако она отвергается украинской властью из необдуманных политических соображений. Но именно этот путь мог привести к соблюдению интересов Украины, России и стран Евросоюза.