Лукашенко заявил что Путин предлагал помочь с восстановлением Донбасса, но Порошенко отказался

Белорусский лидер обсудил ситуацию в Украине на встрече с народным депутатом Евгением Шевченко.

Во вторник, 20 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с народным депутатом Украины Евгением Шевченко заявил, что развитие торгово-экономических отношений с Украиной важно для обеих стран.

"В торговле с Украиной под $5 млрд товарооборот. Мы никогда, даже в этой ситуации, не делали плохо для Украины. Всё, что Украина просила, начиная от электричества, когда была проблема. Это было мое личное распоряжение – передать электроэнергии столько, сколько нужно Украине", – утверждает он.

Лукашенко рассказал также о просьбе президента Владимира Зеленского якобы о помощи с обеспечением топливом посевных работ в Украине.

"Звонил раньше Зеленский. У него шла посевная кампания, остановилась техника – топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий, перебросили в прошлом году на посевную украинцам", – рассказал белорусский лидер.

Президент Беларуси считает, что урегулировать ситуацию на Донбассе возможно, если выполнять минские соглашения.

"Нормализация ситуации на Донбассе зависит только от Украины. Если пойти по минским соглашениям, где-то немножко зацепит у кого-то нервы, украинские какие-то интересы. Но в среднесрочной перспективе Украина выиграет", – убежден Лукашенко.

Кроме того, белорусский лидер рассказал о том, что, якобы, обсуждал тему Донбасса с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Россия она очень многим может помочь Украине в плане восстановления Донбасса. Были такие предложения со стороны Путина. Он меня просил передать их Порошенко. Я ему рассказал, все разложил. Но я тогда понял, что украинские политики не самостоятельны. Не Путин в этом виноват. Он предложил. Хорошие были предложения. Но бывший президент (Порошенко. – Ред.) отказался", – утверждает Александр Лукашенко.