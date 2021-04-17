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Политика Сегодня, 09:3584
В Украину в начале лета может приехать Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон, который недавно встречался с Владимиром Зеленским, может приехать в Украину в начале лета.

Об этом со ссылкой на посла Франции в Украине Этьена де Понсена сообщает "Укринформ".

"Президент Макрон вновь подтвердил свое желание приехать с визитом в Украину, как только позволит эпидемическая ситуация. Речь идет опять же о первом полугодии или о лете текущего года", - сказал посол.

По его информации, сейчас нет точной даты визита Макрона в Киев, однако такую перспективу подтверждает Елисейский дворец. 

Кроме того, по словам Понсена, о желание приехать в Украину Макрон говорил и во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в Париже.

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Теги: news, новости, Украина, Макрон, 7dniv, 7dnivinfo  
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