Разумков прокомментировал вечеринку Тищенко

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает, что нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко должно быть стыдно за проведение вечеринки во время локдауна в Киеве.

Об этом Разумков сказал на пресс-конференции в Луцке, пишет "Интерфакс-Украина" в среду, 21 апреля.

"Стыдно. Сегодня так делать нельзя", - сказал председатель Верховной Рады.

По его мнению, представители власти должны осознавать, что на сегодняшний день государство находится в сложной ситуации, у многих людей закрылся бизнес, нет ресурсов для нормальной жизни.

Кроме того, Разумков надеется, что фракция "Слуга народа" отреагирует на ситуацию с Тищенко. А празднование значимых событий можно отложить до того времени, когда "отпраздновать смогут все". Председатель рассказал, что в пятницу будет день рождения его жены, однако отмечать его будут дома, в кругу семьи.

"Я надеюсь, что реакция от фракции будет.… Людям за свои неправильные поступки должно быть стыдно. Я понимаю, что каждый должен отвечать за себя, но мне, как главе парламента, за действия некоторых своих коллег стыдно. Поэтому простите за всех", - резюмировал Разумков.