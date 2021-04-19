На заседание фракции собрались "Слуги народа"

В четверг, 22 апреля, народные депутаты от "Слуги народа" собрались на очередное заседание фракции. В эти минуты представители пропрезидентской партии обсуждают скандал вокруг поездки нардепа Евгения Шевченко на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Никаких конкретных решений по этому поводу нардепы пока не приняли.

Об этом сообщил источник "Страны" во фракции.

"Пока никаких решений нет. Рассматриваем вопрос поездки Евгения Шевченко в Беларусь", - сказал собеседник.

По его словам, вопрос о вечеринке, которую "слуга народа" Николай Тищенко устроил во время тотального карантина в Киеве, пока не рассматривался.