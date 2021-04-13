Путин заявил о готовности принять Зеленского в Москве

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

По словам президента Украины, на переговорах трёхсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниях советников «нормандской четвёрки» было высказано «предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию».

«Что касается предложения украинского руководства, президента Зеленского, в последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения», — сказал он.

Путин отметил, что если Зеленский хочет начать восстановление отношений, то Россия будет это только приветствовать.

«Если речь идёт о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время», — заявил российский лидер.