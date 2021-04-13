Новым народным депутатом ЦИК объявила Вирастюка от "Слуги народа"

Кандидат от "Слуги народа" опередил своего конкурента всего на 422 голосов избирателей, утверждают в организации.

Украинский спортсмен Василий Вирастюк, выдвигавшийся от "Слуги народа" официально избран нардепом по результатам довыборов в Раду.

Об этом информирует организация "Общественная сеть "Опора".

Так, ЦИК установил окончательные результаты выборов на избирательном участке №87 (Ивано-Франковская область) и признал Василия Вирастюка избранным народным депутатом.

В протоколе окружной избирательной комиссии сказано, что кандидат от "Слуги народа" в ходе довыборов в Раду набрал 15536 голосов.

За его главного оппонента Александра Шевченко, который избирался от партии "За Майбутнє", отдали свои голоса 15114 человек.

Окончательный протокол подписали 16 человек ЦИК, двое из них добавили отдельное мнение по результатам выборов на округе №87.