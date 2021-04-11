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Политика Сегодня, 10:4079
Двухэтажный особняк в Испании не задекларировал соратник Порошенко

В декларации сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова не указан двухэтажный особняк в Испании, которым он вместе с женой владеет около семи лет.

Об идет речь в программе "Схемы", видео обнародовано в Youtube.

В расследовании говорится, что вилла расположена в городке Хавеа, провинции Аликанте, на побережье Средиземного моря. Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова владеют виллой еще с 2013 года.

Площадь поместья составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы, о чем свидетельствует запись в официальном испанском реестре прав на недвижимое имущество. На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором - коридор, три спальни, ванная комната и две террасы.

В своей декларации за 2020 год Герасимов не указал, что вместе с женой владеет этой виллой в Испании.

Ориентировочная рыночная цена поместья может достигать более 10 миллионов гривен.

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Теги: news, новости, Украина, Соратник, Порошенко, декларации, 7dniv, 7dnivinfo  
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