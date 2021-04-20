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Политика Сегодня, 09:0621
Резников заявил, что Зеленский не примет приглашение Путина поехать на встречу в Москву

Сегодня, 23 апреля, вице-премьер-министр, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не примет предложения президента России Владимира Путина и не не поедет в Москву, чтобы поговорить с российским лидером.

Об этом он сообщил в ходе сегодняшнего эфира программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Резникова, Владимир Зеленский может говорить с Россией сначала о завершении войны на Донбассе и отводе российских войск с Донбасса и Крыма, а уже потом о восстановлении отношений между Россией и Украиной. Но эта встреча не может состояться в столице России, поскольку Россия является страной-агрессором.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - говорит Резников.

Помимо этого, он считает, что если такая встреча и состоится, то должна она проходить в рамках Норманского формата, где будут присутствовать четыре лидера (Украина, Россия, Франция, Германия), как это было в 2019 году.

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Теги: news, новости, Украина, Резников, 7dniv, 7dnivinfo  
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