 

Что означает для Украины и Турции признание Байденом геноцида армян

Политика Сегодня, 16:5074
Что означает для Украины и Турции признание Байденом геноцида армян

Пока Зеленский заигрывает с Турцией в надежде получить беспилотники "Байрактары" в обмен на высылку турецких оппозиционеров, заокеанские партнеры на грани большой ссоры с Анкарой. 

Джо Байден первым из президентом США может назвать геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в начале XX века. О том, что это может случиться, сообщили сразу несколько американских СМИ со ссылкой на свои источники.

Глава Белого дома может использовать это слово в своей официальной речи в честь Дня памяти жертв геноцида армян, который ежегодно отмечается 24 апреля. И если это не случится сейчас, то, как полагают эксперты, может произойти в ближайшем будущем, поскольку такой пункт есть в предвыборной программе Байдена.

Накануне между Байденом и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся телефонный разговор, в котором, по данным источников Bloomberg, американский лидер предупредил о своем намерении признать геноцид армян. Сама беседа, по информации издания, была резкой.

"Страна" узнавала, как реагируют на признание США геноцида армян в Турции и каковы последствия, в том числе для Украины.

Трамп и Обама не признали       

Традиционно американские президенты, чтобы не портить отношений с Турцией - важным союзником США по НАТО, заменяли в своих речах слово "геноцид" армянским термином Metz Yeghern ("Большая резня").

Геноцидом армян называют массовую депортацию и истребление армянского населения на территориях, подконтрольных Османской империи. По различным данным, с 1915 по 1923 год было убито около 1,5 млн армян.

Факт геноцида армянского народа признали 23 государства (среди них Франция, Россия, Канада, Германия, Италия, Нидерланды, Чехия, Швеция, Швейцария, Греция, Португалия), а также Европарламент. В Турции отрицают факт геноцида. Официальная позиция Анкары такова: в годы Первой мировой войны в Османской империи погибло большое количество армян, но это "следствие военного конфликта, а не геноцида". 

Но когда два года назад отношения Вашингтона и Анкары начали резко ухудшаться (из-за решения Турции начать военную операцию против сирийских курдов и закупок российских системы С-400), Палата представителей США приняла резолюцию о признании событий 1915 года геноцидом. Два месяца спустя за свою версию этого документа проголосовали законодатели и в Сенате. Обе резолюции не имеют юридической силы и носят лишь рекомендательный характер. 

Также американские законодатели поддержали закон, призывающий тогдашнего президента Дональда Трампа наложить санкции на Турцию.

Однако Трамп на это не пошел, а в прошлом году в своем заявлении, приуроченном к годовщине начала депортации армян из Константинополя, вновь не стал называть трагедию геноцидом. Его предшественник Барак Обама также избегал этого слова в своих заявлениях.

Байден же, еще будучи кандидатом в президенты, обещал, что в случае своего избрания поддержит резолюцию по признанию геноцидом убийство 1,5 млн армян и сделает защиту прав человека своим приоритетом.

"Если мы полностью не признаем случившееся, не чтим память погибших и не рассказываем нашим детям о геноциде, слова "никогда больше" теряют смысл", - говорилось в заявлении Байдена.

В преддверии памятной даты член Палаты представителей от Калифорнии Адам Шифф и группа из 100 законодателей от обеих партий направили Байдену письмо, в котором призвали его выполнить свое предвыборное обещание и "исправить десятилетия ошибок".

"На протяжении десятилетий, пока лидеры всего мира признавали первый геноцид ХХ века, президент Соединенных Штатов хранил молчание. Мы присоединяемся к гордой армяно-американской общине и всем тем, кто поддерживает истину и справедливость, и просим вас четко и прямо признать геноцид армян в своем заявлении от 24 апреля", - говорится в письме.

Отметим, что армянская община в США действительно уже давно просит американские власти признать геноцид, но нашли отклик эти просьбы только сейчас. 

Причина - ухудшение отношений между Вашингтоном и Турцией, которое началось еще во времена Обамы и продолжается по сей день.

"Отношения между США и Турцией в настоящее время находятся на худшем уровне с 1974 года, когда разразился кипрский кризис", - написал в своем Twitter американский внешнеполитический аналитик Eurasia Group Иэн Бреммер.

"Турция воспринимается американцами, как отбившийся от рук союзник. Им не нравится, что Эрдоган пытается строить новую "Османскую Империю". А главное, делает это не согласовывая большую часть своей активности с Вашингтоном. Пытается выстраивать многовекторные отношения. Заигрывает с той же Россией. Плюс к тому постепенный отход от принципов светского государства Ататюрка, тяжелая ситуация с соблюдением прав человека. С другой стороны, Эрдогану не нравится ставка американцев в Сирии на курдов, что он считает ножом в спину. А также тот факт, что на территории США до сих пор находится его злейший враг Гюлен. И если при Трампе еще ходили разговоры о его возможной выдаче, то при Байдене это абсолютно нереально", - сказал "Стране" источник в дипломатических кругах. 

Вспомнили об индейцах 

В самой Турции к теме геноцида армян и его признанию относятся болезненно. 

Турецкое руководство уже предупреждает США о дальнейшем ухудшении отношений. Как отметил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, эти заявления не принесут никакой пользы, но повредят связям Вашингтона и Анкары.

"Если Соединенные Штаты хотят ухудшить отношения, то это их решение", - заявил министр.

Эрдоган заявил, что Турция будет защищать правду от тех, кто "лжет о так называемом геноциде армян и поддерживает эту клевету по политическим причинам".

А ранее он припоминал тему индейцев в США.  

"История краснокожих - это позор истории Америки. Это нельзя умалчивать, об этом нужно говорить", - сказал Эрдоган в ответ на принятие Сенатом США "резолюции о признании геноцида армян".

Тогда в Турции еще шутили: "За Чингачгука ответите!"

"Ожидаю, что турки в последующие дни узнают много нового о ранней истории США. Особенно это касается рабства и индейских войн", - пишет Телеграм-канал Wildfield.

В Турции прогнозируют дальнейшее обострение отношений с США. Ведь помимо темы геноцида, после мартовских санкций против турецкой оборонки, Вашингтон официально исключил Турцию из программы по поставкам самолёта F-35. 

"Если Эрдоган и Байден не смогут найти общий язык, и Турция продолжит "курс на восток" - как это видят в США, или "независимый, свой путь" как об этом говорят в Анкаре, - тогда все разногласия будут вынесены на повестку дня, если они не сработают в качестве давления, то Вашингтон воплотит в жизнь все страшилки, что поставит Анкару в очень трудное положение, - прогнозирует Телеграм-канал "Повестка дня Турции".

"В Турции очень остро реагируют на армянскую тему, а отношение к американцам в целом настороженное. Многие винят в обвале турецкой экономики внешние силы, а также Фетхухллаха Гюлена, врага Эрдогана, который живет в США. На этом фоне Эрдоган может усилить позиции, сплотив вокруг себя даже недовольных своей политикой турок. Будут звучать требования закрыть американскую авиабазу Инджирлик (она важна для американцев для операций на Ближнем Востоке, из-за близости к Ирану, и для быстрого реагирования на разного рода вызовы в регионе). В то же время конфронтация с Вашингтоном может еще больше сблизить Анкару с Москвой", - прогнозирует в беседе со "Страной" турецкий журналист Ферхат Экинджи.

А будут ли теперь "Байрактары"?

Ссора США с Турцией может повлиять и на Украину, которая пытается наладить закупки "Байрактаров", а Зеленский уже четыре раза встречался с Эрдоганом.  

"Не исключено, что вопрос поставки беспилотников может притормозить, ведь Украина считается "другом американцев". А Анкаре сейчас выгоднее дружить с Россией. Но это одиссеи сценарий. Второй сценарий - Эрдоган продолжит свою игру с Украиной и поставки "Байрактаров", так как он это делает не по просьбе американцев, а чтоб войти в тему Крыма и конфликта вокруг Украины и попробовать извлечь из этого дивиденды", - сказал нам источник, близкий к турецким властям.     

Украина по теме геноцида оказалась между двух огней, ранее фактически заняв сторону Турции.

Год назад заместитель министра иностранных дел Украины Бондар разослал письмо, призвав чиновников МИДа отказаться от использования термина "геноцид армян". 

Замглавы МИД Украины, в частности, отмечал, что Киев не признаёт геноцид армянского народа, а то, что случилось с армянами в Османской империи в начале XX века, "не подпадает под определение "геноцид". Свою позицию мотивировал тем, что Армения находится в фарватере российской внешней политики, а тема геноцида весьма чувствительна для стратегического партнёра Украины - Турции.

Одним из объяснений протурецких заявлений, в том числе и по конфликту в Карабахе, называют интересы окружения  Зеленского.

"Часть команды Зеленского тесно связана с азербайджанскими бизнес-элитами, наверное, в этих заявлениях был свой умысел, своя политическая игра", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

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Теги: news, новости, Украина, США, Турция, Байден, Эрдоган, 7dniv, 7dnivinfo  
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