Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко намерен сам собирать подписи за свое исключение из парламентской фракции

Съездивший к Бацьке" слуга народа" Шевченко решил сам собрать подписи для исключения из фракции.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По его словам, одной из целей поездки Шевченко в Беларусь было желание наладить связи с республикой для продвижения вопроса трансплантации органов для украинских пациентов.

"Но у руководства фракции есть позиция, что его надо исключать, потому что он полез не на свое поле. Шевченко много раз сам просил меня исключить его из фракции, поскольку не хочет уходить по своей инициативе. Он мне пообещал, что на этой неделе будет сам помогать собирать подписи против себя", - сообщил Арахамия.