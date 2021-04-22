Сотрудника украинского посольства высылает Россия

Министерство иностранных дел РФ объявила сотрудника посольства Украины в России "persona non grata". Он должен покинуть территорию страны до конца дня пятницы, 30 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам российских дипломатов, соответствующее решение было принято в связи с "недружественными действиями украинской стороны, которая 19 апреля объявила "persona non grata" сотрудника Посольства Российской Федерации в Киеве".

В МИД РФ добавили, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских Посольства, генеральных консульств и консульств в России", - заявили в ведомстве.

Имя высылаемого украинского дипломата в МИД РФ не уточнили.