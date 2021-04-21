Добиваться снижения напряженности с Украиной Макрон призвал Путина

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон 26 апреля пообщались по телефону. Они обсудили несколько тем, включая Украину.

Об этом передают западные СМИ.

Так, Макрон в ходе разговора с главой Кремля призвал его искренне добиваться снижения напряженности с Украиной.

Также лидеры страны договорились в скором времени об объявить об инициативах по решению проблемы Нагорного Карабаха.

Кроме того, Макрон заявил президенту России, что серьезно обеспокоен состоянием здоровья оппозиционера Алексея Навального. Президент Франции сказал, что его тревожит состояние Навального, прекратившего голодовку в пятницу, а также "уважение к его основным правам".