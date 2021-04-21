Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что Администрация Путина и Офис президента находятся в контакте для подготовки встречи Зеленского и Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, но обсуждать Донбасс не будет.

Об этом передает ТАСС.

"Диалог может касаться только проблематики двусторонних отношений. Этот диалог не может происходить для поиска путей урегулирования конфликта на востоке Украины", — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина говорит, что Администрация российского президента и Офис президента Украины находятся в контакте для подготовки встречи. По словам Пескова, нужно согласовать еще "много деталей по повестке дня такой встречи".