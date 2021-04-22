Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от ОПЗЖ привели в порядок памятники и братские могилы, отдав дань уважения погибшим воинам

Ужгород тоже присоединился к инициированному и организованному партией «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» всеукраинскому марафону «Толока памяти», цель которого ‒ не только привести в порядок памятные знаки героям и событиям Великой Отечественной, но и напомнить украинцам о подвиге тех, кто спас нашу землю от фашистского порабощения.

Депутаты Ужгородского городского совета от ОПЗЖ накануне Дня Победы привели в порядок памятники погибшим героям и братские могилы воинов.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал Андрей Погорелов, глава Ужгородского городского отделения партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь».

«Ко Дню Победы мы, депутаты Ужгородского горсовета от "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь", почтили память воинов, защищавших страну во время Второй мировой войны. Привели в порядок памятники и братские могилы погибших, восстановили краской имена, которые должны быть у всех на слуху, а также очистили территорию, заросшую кустарниками», ‒ сообщил он.

Это действительно важно ‒ хранить память о тех, кто защитил нашу землю, а значит, и наше будущее.