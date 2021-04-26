Стефанчук заявил что у Зеленского есть юридическое основание досрочно распустить Раду

У президента Владимира Зеленского на сегодня есть юридическое основание, чтобы досрочно распустить Верховную Раду.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил первый замглавы Рады Руслан Стефанчук.

"Если мы говорим о юридических основаниях, а вы знаете, в Конституции Украины есть четкие основания для нового роспуска Верховной Рады Украины, то по состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. Будет оно использовано или нет - это уже вопрос к президенту Украины", - сказал Стефанчук.

По его словам таким основанием является то, что с декабря по январь депутаты не собирались более 30 дней.

"Так случилось, что в период с декабря по январь, я конечно могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней", - заявил Стефанчук.

При этом, по словам Стефанчука, с ним Зеленский роспуск парламента не обсуждал.