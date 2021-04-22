ЦИК зарегистрировала нардепом победителя довыборов в Раду на Донбассе Андрея Аксенова

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала нардепом Андрея Аксенова, который одержал победу на довыборах в Раду по округу №50 (Донецкая область).

Постановление об этом опубликовано на сайте ЦИК.

Андрея Аксенова зарегистрировали, теперь ему выдадут временное удостоверение установленного образца. Копию постановления ЦИК №165 от 27 апреля передадут Верховной Раде.

Отметим, Андрей Аксенов ранее был мэром Доброполья, он одержал победу на довыборах в Верховную Раду на округе №50, которые проходили 28 марта. На выборы Аксенов шел от партии "Порядок" - политпроекта влиятельного на округе угольного генерала Леонида Байсарова, близкого к Ринату Ахметову.