Более 150 подписей за увольнение Степанова собрали в Раде

В Верховной Раде собрали более 150 подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

"Вот, наконец-то необходимые 150+ подписей есть. Внеочередное за наше постановление про отставку министра охраны здоровья состоится", - написал он.

Отметим, что следующее внеочередное заседание состоится завтра, 29 апреля, оно станет последним в этом месяце. И там вопроса об отставке министра нет. Таким образом вопрос отставки Степанова рассмотрят не раньше мая.