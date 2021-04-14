Три заседания сегодня проведет Рада

В четверг, 29 апреля, Верховная Рада проведет сразу три заседания - одно пленарное и два внеочередных, о которых стало известно накануне.

Повестка дня опубликована на сайте парламента.

Очередное пленарное заседание Рады начнется в 10:00. В первом чтении нардепы рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде. Также займутся законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Кроме того, в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины". Также в повестке дня и проект закона относительно унификации некоторых видов документации по землеустройстве.

Также нардепы рассмотрят проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования процедуры составления таможенных деклараций на товары, подпадающие под различные субпозиции согласно УКТВЭД, в соответствии с Таможенным кодексом Европейского Союза.

На первом внеочередном заседании Рады 29 апреля, которое начнется в 16:00, народные депутаты рассмотрят проект постановления №5382 о снижении цены на электроэнергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций.