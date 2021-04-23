Министром энергетики Германа Галущенко назначила Рада

Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины.
Свои голоса за это решение отдали 305 нардепов.
Это решение принято во время заседания 29 апреля.
Голоса распределились таким образом:
- "Слуга народа" - 227;
- "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 20;
- "Батькивщина" - 17;
- "За будущее" - 14;
- "Доверие" - 19;
- Внефракционные - 8.
Галущенко с мая 2020 года был вице-президентом НАЭК "Энергоатом". С 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы, следующие пять лет - в Секретариате его преемника Виктора Ющенко. При президенте Викторе Януковиче - в Минюсте. Подробнее о том, кто такой Герман Галущенко можно почитать материале "Страны".