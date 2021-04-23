 

Министром энергетики Германа Галущенко назначила Рада

Политика Сегодня, 12:5581
Министром энергетики Германа Галущенко назначила Рада

Верховная Рада Украины назначила Германа Галущенко министром энергетики Украины.

Свои голоса за это решение отдали 305 нардепов.

Это решение принято во время заседания 29 апреля.

Голоса распределились таким образом:

  • "Слуга народа" - 227;
  • "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 20;
  • "Батькивщина" - 17;
  • "За будущее" - 14;
  • "Доверие" - 19;
  • Внефракционные - 8.

Галущенко с мая 2020 года был вице-президентом НАЭК "Энергоатом". С 1997 по 2005-й в Администрации президента Леонида Кучмы, следующие пять лет - в Секретариате его преемника Виктора Ющенко. При президенте Викторе Януковиче - в Минюсте. Подробнее о том, кто такой Герман Галущенко можно почитать материале "Страны".

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Рада, Галущенко, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Рада в четверг проведет два внеочередных заседания
Рада в четверг проведет два внеочередных заседания
Вчера, 13:23
Представление на назначение Галущенко министром энергетики в Раду официально премьер Шмыгаль
Представление на назначение Галущенко министром энергетики в Раду официально премьер Шмыгаль
Вчера, 10:43
Внеочередное заседание Рады ради назначения Галущенко главой Минэнерго готовят
Внеочередное заседание Рады ради назначения Галущенко главой Минэнерго готовят "Слуги народа"
23-апр-2021, 09:51
Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда
Заниматься делом Шкарлета отказалась коллегия судей КСУ и передала его Большой палате суда
24-мар-2021, 20:49
Внеочередные выборы в пяти населенных пунктах назначила Рада
Внеочередные выборы в пяти населенных пунктах назначила Рада
2-мар-2021, 14:22

Последние новости

12:59
Политика
Вопрос об отставке Степанова в мае обсудят "Слуги народа"
12:57
События
Акцию "Бессмертный полк" в Раде устроили народные депутаты от "Оппоплатформы"
12:55
Политика
Министром энергетики Германа Галущенко назначила Рада
12:53
События
О задержании 16 "сторонников украинских неонацистов", которые готовили вооруженные нападения заявила ФСБ
12:51
События
Арахамия заявил, что "слуги" осуждают марш в честь дивизии СС "Галичина"
10:09
События
Как пройдет в Украине вторая коронавирусная Пасха
10:07
События
Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио
10:05
События
На орбиту Китай запустил модуль космической станции, которую достроят в 2022 году
10:01
Политика
Три заседания сегодня проведет Рада
09:56
События
Об ускорении темпов пандемии коронавируса на планете заявили в ВОЗ
09:52
События
Зачем красят яйца на Пасху. Что означает каждый цвет
09:51
События
Премьер Британии Джонсон оказался в самом центре коррупционного скандала
09:49
События
Страстная пятница 2021. Что завтра категорически нельзя делать, приметы и традиции
09:48
События
Сталин пожаловался в России что ему не хотели давать паспорт и не берут на работу
09:46
События
Нацсовет объявил новые санкции против канала "Наш"
09:44
События
Сегодня, 29 апреля, отмечается Великий (Чистый) четверг
08:28
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 апреля 2021
Вчера, 2021-04-28
22:40
События
Из-за "проблем с сервером" объявили о закрытии сайта украинского Минздрава
22:25
События
Соглашение о создании российской военной базы на своей территории приостановил Судан
22:22
События
Отказаться от дальнейших закупок военной техники у РФ США призывают Турцию и других союзников

Новости ТОП-7

Страстная пятница 2021. Что завтра категорически нельзя делать, приметы и традиции1810
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 апреля 20211477
Пресс-секретарь Дмитрий Песков говорит, что Администрация Путина и Офис президента находятся в контакте для подготовки встречи Зеленского и Путина1076
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 апреля 2021524
Ко Дню Победы депутаты Ужгородского горсовета от ОПЗЖ привели в порядок памятники и братские могилы, отдав дань уважения погибшим воинам504
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 28 апреля 2021483
Вооруженный конфликт на Донбассе провоцируют США и НАТО - Шойгу368

Досуг

World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
World visa - квалифицированная помощь профессионалов в получении виз
Если есть желание с той или иной целью посетить Австралию, Канаду, США или Великобританию, стоит обратиться в визовое агентство World visa. Сотрудники данной компании реально помогают жителям Украины в оформлении визы в самые сложные страны мира.
Сегодня, 08:2973
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Чем мебельный кожзам лучше натурального?
Натуральная кожа является эталоном мебели премиум класса. Обивка из такого покрытия имеет превосходный эстетический вид, долговечная в эксплуатации, но требовательна к уходу.
27-апр-2021, 22:27188
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводные системы: инновационные технологии производства, материалы и стандарты
Трубопроводная магистраль – сложная система, конструкция которой включает как центральную трассу, так и боковые ответвления, переходы труб с одного диаметра на другой, завороты, изменения угла наклона.
26-апр-2021, 20:26256
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
Капитальный ремонт Renault: экономно и надежно
При поломке автомобиля его владелец часто сталкивается с проблемой дорогостоящего ремонта. Запчасти на транспортное средство марки Renault стоят недешево. Подобрать детали по доступной цене поможет разборка Рено в Киеве.
25-апр-2021, 18:59338
Все события Фридом Холла в одном месте
Все события Фридом Холла в одном месте
В Киеве есть определенные, особые места, которые люди очень любят. Это не обязательно должен быть памятник, обзорная площадка или какой-то парк – многим по душе раз за разом ходить на различные мероприятия в Freedom Hall.
23-апр-2021, 19:41342
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг треков в студии LANET PRODUCTION
Сведение и мастеринг – это важные стадии создания музыкальных треков. Они позволяют превратить разные аудиозаписи в целостную и гармоничную дорожку.
23-апр-2021, 18:04383

События

Акцию "Бессмертный полк" в Раде устроили народные депутаты от "Оппоплатформы"
Акцию "Бессмертный полк" в Раде устроили народные депутаты от "Оппоплатформы"
Депутаты от партии "Оппозиционной платформы - За жизнь" в ходе очередного пленарного заседания Верховной Рады вышли к трибуне с портретами своих отцов и дедов, которые воевали в Великой Отечественной войне, а также полководцев Красной армии.
Сегодня, 12:5776
О задержании 16 "сторонников украинских неонацистов", которые готовили вооруженные нападения заявила ФСБ
О задержании 16 "сторонников украинских неонацистов", которые готовили вооруженные нападения заявила ФСБ
В России ФСБ объявила о задержании 16 "сторонников украинских неонацистов" из организации "М.К.У." (расшифровывается как "Маньяки. Культ убийств - Ред.).
Сегодня, 12:5379
Арахамия заявил, что "слуги" осуждают марш в честь дивизии СС "Галичина"
Арахамия заявил, что "слуги" осуждают марш в честь дивизии СС "Галичина"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила осуждает вчерашний марш в честь дивизии СС "Галичина", который прошел в Киеве.
Сегодня, 12:5169
Как пройдет в Украине вторая коронавирусная Пасха
Как пройдет в Украине вторая коронавирусная Пасха
Накануне Пасхи столица выходит из локдауна. Уже в субботу, 1 мая, с киевлян снимут строгие карантинные ограничения и общественный транспорт заработает в обычном режиме (без спецпропусков), возобновят работу ТРЦ, рынки, рестораны и фитнес-центры.
Сегодня, 10:0989
Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио
Каждый день сдавать тест на коронавирус будут все участники Олимпийских игр в Токио
Во время Олимпийских игр, которые пройдут летом в столице Японии - Токио, всех спортсменов будут каждый день тестировать на наличие коронавирусной инфекции.
Сегодня, 10:07104
На орбиту Китай запустил модуль космической станции, которую достроят в 2022 году
На орбиту Китай запустил модуль космической станции, которую достроят в 2022 году
В четверг, 29 апреля, тяжелая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5В" успешно вывела на низкую околоземную орбиту базовый модуль "Тяньхэ" будущей орбитальной станции.
Сегодня, 10:0590
7 Днів