Вопрос об отставке Степанова в мае обсудят "Слуги народа"

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал проект постановления об увольнении главы Минздрава Максима Степанова, которое набрало 150 подписей.

"Пока не планируется внеочередное заседание. Я думаю, что раньше 15 мая никаких постановлений не будет вообще в парламенте. Мы еще не обсуждали этот вопрос, у нас на фракции будет обсуждение где-то 10 мая", - сообщил Арахамия.

По его словам, учитывая сепию провальных обещаний по вакцинации, насчёт Степанова нужно предпринять какие-то решения.

"Возможно, это будет предупреждение. Я не знаю, насколько фатальным должно быть это решение. Но я считаю, что нельзя просто так переносить вакцинацию, и не иметь никаких последствий. Это неправильно с точки зрения политической ответственности, потому что министр - это политическая фигура, которая должна нести ответственность", - добавил глава фракции.

Также Арахамия ответил на вопрос, рассматривают ли кандидатуру Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения.

"Кандидатура Ляшко, она вообще у нас была на радаре, есть еще кандидатуры", - заявил Арахамия.

Он добавил, что не будет называть их фамилии.

"Я не могу сейчас вам сказать, потому что будет как обычно - две недели будут перемывать кости этим бедным кандидатам, которые в итоге, возможно, даже не будут кандидатами, но им за это время так перемоют кости, что у них вообще пропадёт желание работать в государственной системе", - резюмировал Давид Арахамия.