Новую поездку к Лукашенко вместе с другими нардепами анонсировал "Слуга" Шевченко

Парламентарий утверждает, что встретится с Лукашенко хотят представители "Батькивщины", ОПЗЖ и даже "Слуги народа".

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко заявил, что планирует снова поехать на встречу к Александру Лукашенко, которого Украина на официальном уровне не признает президентом Беларуси.

Об этом он сказал в комментарии изданию "Буквы".

"Первая встреча была ознакомительная. Мы расставили акценты о том, что будем держать коммуникацию. Что в следующий раз я приеду уже не один. Потому что есть ряд депутатов народных, которые тоже проявили желание поехать познакомиться. Имеется ввиду с парламентариями. И налаживать связи", — заявил Шевченко.

На уточняющий вопрос нардеп ответил, что поехать к Лукашенко изъявляли желание представители "Батькивщины", ОПЗЖ, "Слуги народа" и "других депутатских групп".

Также Шевченко рассказал, что на первую встречу Лукашенко его пригласил лично как народного депутата Украины.

"Я ездил в Беларусь с вопросами медицинского характера, экономического характера", — рассказал "слуга".