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Политика Сегодня, 21:3757
Закрыли сотни русских школ, нашли зраду в гимне Одессы. Как мовный омбудсмен Креминь о своей работе отчитался

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь выпустил первый отчет о своей работе. 

Документ содержит 175 страниц и детально рассказывает, чем занимался мовный омбудсмен в 2020 году. 

Креминь на этой должности не проработал и года (он был назначен летом), но уже успел сделать объемный документ, где проанализировал соблюдение языковых норм в разных сферах общественной жизни.

Отчет не охватывает ситуацию после вступления в силу нормы об обязательной украинизации сферы обслуживания - она начала действовать только с 16 января 2021 года.

"Страна" проанализировала отчет мовного омбудсмена и выделила его главные положения. 

Претензии к Зеленскому и депутатам

У Креминя сообщают, что за год работы проверили почти 1700 страниц государственных сайтов. И только в 22 случаях нашли нарушения. Все они на данный момент устранены. 

Также "шпрехенфюрер" мониторил, как чиновники говорили по-украински. Зафиксированы несколько нарушений от Владимира Зеленского.

Во-первых, он "посмел" ответить по-русски журналисту Максу Назарову на пресс-конференции в мае 2020 года - когда его спросили о мовных квотах.

Во-вторых, Зеленский по-русски поговорил с журналистом "УП" о своем распорядке дня. Тут Креминь делает оговорку, что президент не всегда бывает при исполнении служебных обязанностей. Поэтому, видимо, последний эпизод подпадает под освобождение от ответственности.

Кстати, она для чиновников наступает лишь с 16 июля 2022 года - именно с этой даты их начнут штрафовать за применение русского языка. 

Что же до Верховной Рады, то мовный омбудсмен написал целую главу, в которой идут упреки в адрес "Оппозиционной платформы" и некоторых других нардепов, которым вменяют даже межличностное общение на русском языке.  

Например под мониторинг попал депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который говорил в сессионном зале по-русски 16 декабря 2020 года, а также Сергей Власенко, депутат от "Батькивщины", который приводил цитату по-русски 15 января 2020 года. 

А еще один депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович 20 марта 2020 года и вовсе пытался "усилить свой доклад воспроизведением русскоязычной песни", говорится в отчете. Кроме того, омбудсмен отмечает, что 12 народных избранников раздавали интервью в кулуарах на русском языке, а это, мол, недопустимо. 

Среди "Слуг народа" в русскоязычности обвинили одного-единственного депутата - Руслана Горбенко. Он, а также нардеп от группы "За будущее" Антон Киссе использовали русский язык на брифингах. 

Отметим, что когда принимался закон о языке в первом чтении, в нем была норма, обязывающая нардепов выступать с трибуны Верховной Рады на государственном языке. Ко второму чтению эту норму убрали, и сам Тарас Креминь, тогда будучи депутатом от фракции "Народного фронта", проголосовал за принятие закона без этой нормы.

Но теперь, будучи языковым омбудсменом, Креминь высказал претензии к тому, что некоторые депутаты использовали русский язык в Раде.

К правительству претензий меньше, за исключением периодического употребления "русизмов". И только в МВД "отдельные должностные лица" переходили на русский язык во время политических ток-шоу. 

Интересно, что фамилий тут Креминь не называет. Отметим, что два главных русскоязычных спикера МВД - министр Аваков и его зам Геращенко - коллеги мовного омбудсмена по партии "Народный фронт". Вероятно, с этим и связана деликатность в их отношении. 

В остальных случаях отчет "шпрехенфюрера" сыпет фамилиями чиновников, говоривших по-русски. Главным санитарным врачам Запорожской и Одесской областей попеняли за брифинги о коронавирусе не на государственном языке.

Также по-русски говорили члены чрезвычайной комиссии по танкеру Delfi на Одесщине. Отдельная претензия "полетела" в Херсонскую область - там "запрещенный" язык использовал советник губернатора Юрия Гусева. 

"Плохой" гимн Одессы

Что же до органов местного самоуправления, то тут несколько жалоб на русский язык поступило даже не с юго-востока, а из Винницкой области, где чиновники на уровне сельских и районных советов часто разговаривали по-русски на общих сходах с людьми. 

В избранных осенью областных и городских советах массово русский язык звучал в юго-восточных регионах, а также в Днепропетровской области. Отдельные претензии за выступления не на украинском языке Креминь адресовал мэрам Днепра, Мариуполя и Одессы. 

Один из самых скандальных моментов отчета - недовольство Креминя русскоязычной "Песней об Одессе", которая официально утверждена гимном города.

Эта песня из советской оперетты "Белая акация" 1957 года. 

Претензия в том, что песня размещена на сайте мэрии на языке оригинала - то есть русском и, естественно, на украинский не переводилась. 

К слову, самого текста песни на сайте по факту нет. Его можно прочесть, только если скачать с ресурса мэрии текстовый файл с копией решения об утверждении городской символики.

Причем решение это было принято еще в 2013 году. То есть под действие закона не подпадает в принципе (обратной силы законодательство страны не имеет). Но мовных активистов такие мелочи не интересуют. Они считают, что одесситы обязаны иметь перевод своего гимна на украинский язык. 

Ну, и еще о гимнах. Отдельно "недопустимым" Креминь назвал исполнение гимна Венгрии в Сюртовском сельсовете на Закарпатье.

Закрылось почти 300 русских школ

У Креминя отмечают, что почти 98% дошкольников обучаются в детсадах на украинском языке. Больше всего иноязычных садиков в Одесской и Харьковской областях (русский язык), Закарпатской (венгерский) и Черновицкой (румынский). 

На цифрах - из 15 319 садиков по всей стране всего 110 - русские. Больше всего детских заведений, где используются языки нацменьшинств, - в Одесской области (49) и Харьковской (29)

При этом на практике, считает мовный омбудсмен, даже в украиноязычных садиках к детям часто обращаются на русском или других языках. 

То есть попытки зарегулировать эту сферу приводят к тому, что на бумаге одно, а на деле украинцы общаются так, как им удобнее. 

В отчете также говорится, что в частных детсадах процесс вообще не контролируется. А в Днепре даже был скандал, когда руководство дошкольного учреждения отказалось от мовы аргументируя тем, что русский - "язык элиты". 

Такие случаи не единичные, пишет Креминь. 

В школах этот процесс приобретает еще больший размах: на юго-востоке страны процесс обучения фактически часто идет на русском языке. При этом за пределами уроков школьники и учителя также отказываются говорить на мове. 

Даже в Киеве 55% учителей время от времени переходят на русский язык, а 4% - постоянно его используют на уроках, пишет Креминь, ссылаясь на специальное исследование. А, к примеру, в Кривом Роге - родном городе президента - школа №4, которую перевели на мову, продолжала 90% предметов читать на русском языке. 

После этого в школу приезжала проверка "мовного патруля". 

При этом сухие цифры показывают, что украинизация идет полным ходом.

В отчете приводятся такие цифры. В 2020 году действовало 14 486 учреждений общего среднего образования, из них 13 611 – с украинским языком преподавания. За 2020 год украинских школ возросло на 272. А количество детей, которые обучаются на украинском языке, также выросло, на 200 тысяч. Из них 150 тысяч перевели с русского языка преподавания.  

Примечательна статистика по классам с русским языком обучения. В 2019 году таких было 11 563. За год - их количество уменьшилось более чем в два раза - до 5421. Например, в Киеве за 2020 год 94 класса с русским языком обучения "перевели" на украинский язык. 

В отчете языкового омбудсмена описывается ситуация с закрытием последней русскоязычной школы в Херсоне - "Школы гуманитарного труда". "Страна" подробно описывала эту ситуацию в публикации "Стимулирует культуру доносов". 

Напомним, языковой омбудсмен Тарас Креминь отправил школу на проверку после жалобы на то, что директор учебного заведения в ролике на Ютубе говорит на русском языке. При этом письмо мовного омбудсмена мало того что не содержало пояснения причин для государственного контроля, так еще и было написано с большим количеством ошибок. 

В отчете омбудсмена по этой ситуации сообщается: "Уполномоченный совершил государственный контроль за применением государственного языка коммунальным учреждением УВК "Школа гуманитарного труда"... По результатам осуществления государственного контроля установлено наличие фактов нарушения". 

Директор школы Артем Кияновский сообщил "Стране", что после нашей публикации письма омбудсмена с огромным количеством грамматических ошибок, в школу пришел новый приказ, но уже без единой ошибки.

Школу долго инспектировали, нашли публикации на русском языке на сайте учреждения, также нашли видео на Ютубе, где директор говорил по-русски, после чего утвердили распоряжение о том, что школа нарушила закон. Директор школы решил судиться с языковым омбудсменом, и считает, что вывод Креминя - неправомерный. 

Высшее образование тотально украинизировано

Почти полностью украинизировано высшее образование.

Согласно отчету, 99,8% студентов колледжей, техникумов, училищ и 98,5% студентов университетов, академий, институтов обучаются на украинском языке.

В отчете приводятся уже нашумевшие случаи, когда на  преподавателей ВУЗов поступали жалобы из-за того, что они ведут свои дисциплины на русском.

Например, руководство вуза "Днепровская политехника" подвело под увольнение одного из самых заслуженных своих профессоров – философа Валерия Громова. Он читал лекцию на русском языке, но это возмутило одну из студенток, которая подала официальную жалобу. После чего вуз бросился оправдываться, а профессор написал заявление об отставке. 

"Преподаватель не использовал украинский язык во время исполнения служебных обязанностей, что нарушает ч. 1 ст. 21 закона... Преподаватель подал заявление об увольнении", - говорится в отчете омбудсмена об этом случае. 

Театрам и циркам напомнили об украинизации

Языковой омбудсмен напомнил, что с 16 июля 2021 года начнут действовать нормы об украинизации театров и цирков.

"Организатор должен обеспечить синхронный или последовательный перевод выступлений на государственный язык", - говорится в отчете. Правда, как технически это сделать, ни в отчете, ни в самом законе не поясняется.

По данным Креминя, уже сейчас 78% спектаклей идут на украинском языке. Остальные - на русском, английском, польском, венгерском, итальянском, идише или языке ромов. 

В отчете перечисляются театры, где все спектакли проводились не на государственном языке - Одесский областной академический, Харьковский драмтеатр имени Пушкина, Одесский театр музкомедии, Криворожский академический театр "Академия движения" и Закарпатский областной венгерский драмтеатр.

В отчете Уполномоченного по защите украинского языка говорится и о санкциях, которые применяли к телерадиоорганизациям за несоблюдение языковых квот.

Например, ТРК "Столица" оштрафовали на 54 тысячи гривен за то, что 11 мая 2020 года часть песен на украинском языке была всего 32%. Дважды было оштрафовано радио "Шансон" - на 86 тысяч гривен за каждый случай. Штрафовали и региональные радио: ТРК "Маяк" в Александрии на 2865 грн, ТРК "Черновцы" на 6242 грн. 

В 2021 году также вступают в силу нормы, устанавливающие квоту на количество книг на украинском языке в магазинах.

С 16 июля доля книг на госязыке в общем ассортименте магазина должен составлять не менее 50 процентов. Это требование распространяется на все книжные магазины и другие заведения, осуществляющие книгораспространение - кроме специализированных. 

Уже сейчас, по данным языкового омбудсмена, 74% читателей печатных книг читали их на украинском языке, 65% читателей электронных книг также читали книги на украинском языке и 67% слушателей аудиокниг слушали книги на украинском языке. 

Но, видимо, тут речь о легальном и регулируемом в Украине рынке литературы. В то же время украинцы массово пользуются как российскими онлайн-сервисами, так и продукцией пиратского или свободного пользования. 

С 16 июля - экзамены по мове для чиновников

16 июля нынешнего года заработает норма о том, что госслужащие должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка.

Как нарекает омбудсмен, в связи с этим еще до 16 сентября 2019 года правительство должно было разработать проект государственной программы помощи в изучении украинского языка. До сих пор такой программы нет, и ее проект не внесен на рассмотрение Кабмина.

Помогают гражданам изучать украинский язык неправительственные организации, отмечает Кремень. Также действуют языковые клубы при некоторых высших учебных заведениях. 

При этом отсутствие госпрограмм по изучению языка для взрослых не станет помехой для экзаменации и сертификации. Госслужащие и лица вступающие в гражданство должны будут доказать, что умеют коммуницировать на украинском языке, сдав соответствующий экзамен из четырех блоков: культура языка - 24 задания, чтение - 20 заданий, письмо - 1 задание и беседа - 2 задания.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает проводить такой экзамен на компьютерной платформе. 

Но есть проблема - порядок экзаменации должны были утвердить до 16 января 2020 года, но сроки сорваны. Минобразования разработало ряд проектов постановлений, но они пока так и не были приняты.

Права нацменьшинствам пока не вернут

Интересная ситуация с защитой языковых прав национальных меньшинств.

В законе об украинизации закреплено обязательство Кабмина за полгода с момента принятия подготовить отдельный законопроект о правах коренных народов и нацменьшинств.

Таким образом, этот проект Кабмин должен был внести в Раду еще до 23 декабря 2019 года. В оговоренные сроки, да и по сей день, соответствующий проект не был внесен.

В отчете омбудсмена говорится, что нынешней весной Минкульт уведомил омбудсмена, что "существующая национальная законодательная база обеспечивает гарантии языковых прав национальных меньшинств, а специализированный закон о национальных меньшинствах и подзаконные акты, вероятно, не предоставят каких-либо дополнительных гарантий, поскольку большинство из них уже действуют".

То есть отдельный закон для русских, венгров, румын, крымских татар как бы и не нужен. 

При этом в министерстве признают, что разработка этого законопроекта прямо предусмотрена законом. Что "позволяет отдельным международным институтам и представителям национальных меньшинств заявлять о необходимости дополнительного правового регулирования языковых прав коренных народов и национальных меньшинств".

Минкульт также отметил, что реализации языковых прав коренных народов способствует распоряжение Кабмина от 7 апреля нынешнего года "Об утверждении концепции развития крымско-татарского языка".

А что касается языковых прав других национальных меньшинств, некий проект разрабатывается в профильном комитете Верховной Рады, но о чем он и когда будет принят - конкретики в этом вопросе нет. 

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Теги: news, новости, Украина, Креминь, 7dniv, 7dnivinfo  
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