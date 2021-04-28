Кулеба рассказал о целях визита госсекретаря США

Ключевыми темами для разговора, утверждает министр, будут безопасность и реформы.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о деталях визита госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По его словам, в первую очередь, речь будет идти о безопасности.

"Будем говорить о той помощи, которую могут предоставить США в реформах. Безусловно, будем говорить об экономике. Но я бы сказал, что сейчас у нас есть несколько важных тем, особенно в энергетической сфере, которые будут в центре внимания", — говорит Кулеба.

Глава министерства утверждает, что для разговора с Блинкеном есть много тем для разговора.

"Я не помню, чтобы в истории Украины за такое короткое время произошло так много контактов с США на всех уровнях. И президент, и министр обороны, и мои контакты, и руководитель Офиса президента. То есть почва очень хорошо подготовлена… Мы будем иметь предметный разговор с государственным секретарем", — утверждает министр.