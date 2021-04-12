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Политика Вчера, 18:071657
Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель

Сегодня стало известно об увольнении Юлии Мендель - пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

Ее назначили летом 2019 года после конкурса, объявленного в конце апреля - сразу после официального признания ЦИК победы Зе на выборах президента. 

Мендель пришла в Офис президента из журналистики - до назначения она была главой киевского офисе The New York Times. И с Зеленским, судя по всему, ранее была не знакома. Для украинских президентов такое было впервые: обычно на столь деликатные должности с улицы не берут.

Но Юлии повезло. Хотя до своей второй годовщины она так и не доработала. Не исключено, что свою роль сыграли и скандалы, которые были связаны с пресс-секретарем Зеленского. 

"Страна" разбиралась, чем запомнилась Юлия Мендель на своем посту и кто ее может заменить. 

Куда уходит Мендель

О том, что Юлия покидает свой пост, первой сообщила сегодня "Страна" со ссылкой на свои источники в Офисе президента. 

Наши собеседники говорили о двух факторах, который сыграли свою роль. Во-первых, непростой характер Мендель и ее постоянные жалобы на условия работы.

"Юлия постоянно жаловалась на небольшую зарплату, на то, что ей денег не выделяют на покупку стильной одежды из-за чего ее наряды постоянно высмеивали в СМИ. То еще на что-то. Девушка, прямо скажем, с непростым характером", - сказал источник.

Второй фактор, по его словам, негативное отношение к ней главы ОП Андрея Ермака. "Возможно это и главный фактор. Ермак критиковал ее работу постоянно и проводил линию, что пресс-секретаря нужно менять. К Мендель конечно было много вопросов чисто профессионального плана. Но, не исключено, что в данном случае играл свою роль и другой момент - Юлия пришла в Офис еще до Ермака и была альтернативным главе ОП каналом коммуникации Зеленского с общественностью. Теперь же все каналы будут замыкаться на Ермака", - говорит источник.

По нашей информации, Юлия уже дважды писала заявление об уходе, но оба раза его блокировал президент, который хорошо относится к своей спикерше. Но теперь решение принято. 

Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил "Стране" увольнение Юлии Мендель.

По словам Подоляка, Юлия Мендель не уходит из ОП - она останется работать при президенте Украины, но уже в статусе советника по коммуникациям с иностранными СМИ.

"Офис Президента неизменно ищет варианты собственной трансформации, которые позволяют более эффективно использовать собственных сотрудников и постоянно доуточнять их функционалы. Юлия Мендель является, безусловно, эффективным и профессиональным сотрудником ОПУ, и потому сосредоточится теперь на эффективных и максимально открытых коммуникациях с иностранными СМИ в статусе советника. Функционал пресс-секретаря перейдет к другому человеку после соответствующих юридических процедур и профессионального отбора", - заявил "Стране" Подоляк.

Ряд источников заявили, что следующем пресс-секретарем президента, после увольнения Мендель, станет нынешний пресс-секретарь главы ОП Андрея Ермака — Дарья Заривная.

Однако сама Заривная в комментарии "Стране" опровергла это. "Эта информация не соответствует действительности", - сказала она.

Дарья до работы у Ермака была шеф-редактором издания l'officiel Online, основательницей нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector. 

"Беременность" и гражданская война. Чем запомнилась Юлия Мендель

Юлия Мендель занимает должность пресс-секретаря президента с июля 2019 года. До этого она работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интере", сотрудничала с The New York Times, писала для украинского Forbes и американского Politico. 

За время работы на президента она несколько раз попадала в скандалы. Например, когда оттолкнула журналиста "Схем" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос Владимиру Зеленскому и тогдашнему главе Офиса президента Андрею Богдану.

Инцидент произошел во время форума YES, который проходил в Киеве.

Сама Юлия Мендель заявила, что не толкала, а остановила Андрушко, который вел себя нецивилизованно.

"Хотим цивилизованного поведения – давайте на цивилизованное "Нет" не набрасываться на делегацию ради красивой картинки" - пояснила пресс-секретарь.

После этого пресс-секретаря главы государства обвинили в непрофессионализме и даже потребовали ее увольнения. А в Нацсоюзе журналистов осудили ее поведение.

"Я не держусь за должность, потому что я уверена, что всегда найду работу", - сказала в связи с этим Юлия Мендель. 

Также она заявила, что после инцидента подверглась травле и харрасменту: "Когда мы говорим о вопросах свободы слова, надо понимать, где заканчивается дискуссия и начинается травля... Если у меня и было какое-то неправильное поведение, оно не должно вызывать такого уровня травли, буллинга и харрасмента".

Еще одна, довольно странная история с Мендель, произошла в прошлом году. 

В Сети пошли слухи о беременности пресс-секретаря от самого президента Владимира Зеленского. Их запустили порохоботы, которые начали говорить, что Юлия - якобы любовница главы государства. 

Как "доказательство" публиковалась вот эта фотография из Офиса президента, сделанная во время подготовки одного из интервью Зеленского.

Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель

Фейк был достаточно явный, но Мендель зачем-то решила на него прореагировать. Она записала видеообращение, где опровергла домыслы о беременности от Зе. При этом одежду выбрала достаточно двусмысленную для такого случая.  

В целом от Юлии было много достаточно неоднозначных поступков. Так, Сеть рассмешили довольно нелепого вида мишки-брауни, фото которых опубликовала Мендель у себя в Инстаграм. После волны реакций, она удалила фото.

Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель

Также был целый каскад недавних скандалов. 

В одном из Facebook-комментариев она опубликовала хештег #NoCivilWar in Ukraine. То есть - "нет гражданской войне в Украине".

Хотя на самом деле имелось в виду, что Мендель против формулировки "гражданская война", которую часто используют относительно Донбасса. 

Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель

Неоднозначную реакцию вызвало появление Мендель на телеканале "Дом", где она стала вести передачу "Взгляд с Банковой" о достижениях Офиса президента. Программа шла на русском, текст был явно написан заранее, но тем не менее у Юлии в речи оказалось много ошибок.

Обсуждали и высказывание Юлии Мендель в эфире "Дома", когда она заявила о существовании "украинского русского языка". Националисты ее раскритиковали. При этом на Банковой - не защитили, и, как это уже было принято - назвали ее слова частным мнением.

Последняя история с Юлией Мендель это очки, которые пресс-секретарь, в нарушение протокола повесила на декольте. Это случилось во время визита Зе в Париж. Тему громко обсуждали в соцсетях.

Почему из Офиса президента уходит Юлия Мендель

"Не выдержала девочка хейта". Реакция соцсетей

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский предположил, что сменить Мендель может Найем.

"Очевидно же, что новым пресс-секретарем Зеленского должен стать Мустафа Найем" - написал он.

Увольнение пресс-секретаря президента обсуждают в соцсети.

"Пишут, что Мендель уже в третий раз пишет заяву. Но на это раз вроде все серьезно.

Не выдержала девочка хейта. Надеюсь, следующим прессером станет зрелый, состоявшийся человек" - написала блогер Алена Яхно.

"У Макиавелли новый правитель был хуже старого. В Украине каждый новый чиновник хуже предыдущего. Уже вздрагиваю, представляя, кого они назначат на место Мендель.

И, знаете, в увольнении Мендель в целом есть что-то глубоко неправильное. Это, примерно, как если бы Порошенко взял и уволил "женщину третьего тысячелетия" или Иру Геращенко. Какой вообще смысл у этой власти без Мендель?" - задается вопросом журналист Вячеслав Чечило.

 

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Теги: news, новости, Украина, Мендель, 7dniv, 7dnivinfo  
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