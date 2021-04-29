Тищенко "отчитал" и.о. главы таможни на Закарпатье

Нардеп заявил, что Венгрия — главный стратегический партнер Украины, поэтому они "ни в чем не виноваты".

Народный депутат Николай Тищенко, возглавляющий ячейку партии на Закарпатье заставил и.о. главы областной таможни Николая Пожо говорить о том, что жители Венгрии — наши друзья. Об этом сообщают Буквы.

Во время рабочего визита на границу, нардеп заявил о том, что Венгрия является главным стратегическим партнером Украины, которые ни в чем не виноваты (в ответ на слова Пожо, которые не попали на видео).

"Не-не, вы услышьте меня, пожалуйста: это наши соседи. Венгрия — это страна, которая является нашим самым главным стратегическим партнером. И не нужно кивать, что они в чем-то виноваты. Они ни в чем не виноваты. Они — наши друзья. Венгры наши друзья, скажите на камеру. Чтобы все слушали "угорці наші друзі", на двух языках давайте", — призвал Тищенко.

По итогу, Николай Пожо повторил фразу о том, что венгры — друзья Украины. А нардеп в ответ пожал ему за это руку.

На своей странице в Facebook Николай Тищенко отметил, что провел проверку пограничного пункта, заявив, что больше беспредела на границе не будет.