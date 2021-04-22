Пересчитать голоса за Вирастюка на скандальном на 87 округе согласились в "Слуге народа"

После отмены Большой палатой Верховного суда протокола о победе на довыборах в Раду Василия Вирастюка в "Слуге народа" заявили, что необходимо провести проверку всех заявлений о нарушениях законодательства и, в случае необходимости, пересчитать голоса.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Елена Мошенец в эфире телеканала "Украина 24".

По ее словам, сначала нужно дождаться окончательного решения судов всех инстанций.

"Несмотря на то что Вирастюк является представителем нашей партии, мы как раз выступаем за то, чтобы общество наконец поняло, что такое справедливые выборы, без "сеток", "каруселей", – сказала Мошенец.

Напомним, ЦИК сообщил, что на довыборах в Верховную Раду, которые прошли 28 марта, победил кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Он набрал 31,25% голосов. Его конкурент представитель от партии "За будущее" Александр Шевченко и набрал 29,69%.

Выборы успели назвать "скандальными", ведь результаты считали больше недели, а сам подсчет сопровождался нарушениями.

Позже Ивано-Франковский облсовет потребовал признать недействительными выборы на округе, где победил Вирастюк.

В середине апреля занявший второе место на довыборах в Верхоную Раду Александр Шевченко заявил о том, что суд отменил итоговый протокол окружного избиркома на 87-м округе, но "Слуги народа" стали уверять, что суд не отменял результаты, а Шевченко обманывает.

В вчера Верховный суд отменил протокол ЦИК об установлении результатов выборов на 87 округе в Ивано-Франковской области.