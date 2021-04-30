Блинкен заявил о наблюдении за отводом российских войск от границы Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США "очень внимательно" наблюдают за отводом российских войск от границы с Украиной, где, как сообщали ранее в Белом доме, было сосредоточено "больше сил, чем когда-либо с 2014 года".

Об этом Блинкен заявил в интервью CBS.

Журналистка спросила у госсекретаря США, подтвердилась ли информация об отводе российских войск от границы с Украиной. В ответ Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно следит за этой ситуацией.

"Начиная с настоящего момента. Мы следим за этим очень, очень внимательно", - сказал госсекретарь США.

Интервью с Блинкеном было записано заранее, в нем он говорил, что "на границе с Украиной было сосредоточено больше сил, чем когда-либо с 2014 года". Отметим, что такое же заявление в начале апреля делала и пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По информации госсекретаря, отвод войск действительно начался.

"Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить", - заявил Блинкен.