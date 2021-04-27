Принадлежность Украины к ЕС поддерживает Польша

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу 3 мая подписал с ее главой Анджеем Дудой совместную декларацию о европейской перспективе Украины.

После встречи с украинским лидером в Варшаве президент Польши сообщил, что поддерживает принадлежность Украины к Евросоюзу.

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации о европейской перспективе для Украины, то есть принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", - сказал Дуда.