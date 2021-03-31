Порошенко опубликовал поздравление с Днем памяти и примирения. "Путин-капут!"

Лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко опубликовал пост в соцсетях по случаю Дня памяти и примирения.

В нем он поставил в один ряд Гитлера и Сталина, а также упомянул Владимира Путина.

"В сентябре 1939 года вместе с поляками украинцы первыми ощутили последствия сговора двух тоталитарных режимов, коммунистического и нацистского, которые разожгли смертоносный пожар Второй мировой. Гитлер и Сталин — одного поля ягоды. И Путин, так же, как и они, поджигатель войны, который уничтожает международное право, а земли соседей рассматривает как "жизненное пространство" для своей империи", - написал политик.

Он напомнил, что украинский парламент принял закон, который юридически уравнивает преступность нацистского и коммунистического "человеконенавистнических режимов". "Год за годом, надеюсь, мы отходим от имперского "победобесия" к европейской традиции памяти о трагедии самой ужасной в истории человечества катастрофы", - сказал Порошенко.

Закончил своё послание Порошенко словами "Путин-капут! Слава Украине!"