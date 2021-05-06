Новое название для Второй мировой войны предложил Зеленский

Глава государства в День памяти и примирения открыл "Колокол памяти" в Луганской области.

В День памяти и примирения президент Украины Владимир Зеленский вместе с послами "Большой семерки" посетил Мемориальный комплекс "Украина – освободителям" в пгт Меловое Луганской области и открыл там "Колокол памяти".

В своем видеообращеннии глава государства подчеркнул, что события Второй мировой войны больше никогда не должны повториться.

"Пришло время изменить формулировку и говорить не Вторая мировая война, а Вторая и последняя мировая война", – сказал президент.

Именно в Луганской области, где расположен мемориал, в декабре 1942 года началось изгнание гитлеровских оккупантов с украинской земли. В братской могиле, расположенной в пгт Меловое, похоронено 2814 воинов.

Президент пообщался с местными жителями и поздравил их с наступающим Днем победы.

"Колокол Памяти" на территории мемориала в Меловом – первый из четырех колоколов, установку которых инициировал президент. Планируется также установить "Колокол Победы" в Закарпатье, "Колокол Мира" в Донецке и "Колокол Единства" – в Симферополе, после возвращения Крыма под контроль Украины.

Все четыре колокола будут символизировать память о погибших и примирение между странами – участницами Второй мировой войны.