Медведчук назвал подозрение в госизмене расправой и заявил, что не будет прятаться

Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь", председатель политсовета партии Виктор Медведчук, которого вместе с однопартийцем Тарасом Козаком подозревают в госизмене, сделал заявление по поводу действий власти.

Оно опубликовано на сайте партии 11 мая.

"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении.

Все происходящее Медведчук расценил как политическую расправу за его принципиальную политическую позицию.

"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - заверил политик.