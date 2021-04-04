 

За что и почему объявили подозрение Медведчуку

Политика Сегодня, 09:4995
За что и почему объявили подозрение Медведчуку

Сегодня генпрокуратура и СБУ объявили о сенсации - нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку выписаны подозрения по двум статьям, одна из которых - госизмена. 

Правда, в подозрении нет ни слова о том, за что против обоих представителей "Оппозиционной платформы" ранее ввели санкции. 

При этом ни Медведчуку, ни Козаку "пидозра" еще не вручена. Хотя лидер ОПЗЖ находится в Украине.

"Страна" публикует подробности этого дела и анализирует его перспективы.  

В чем подозревают Медведчука и Козака. Три эпизода

Генпрокурор во вторник 11 мая подписала подозрения двум депутатам Верховной Рады. Она сперва не озвучила фамилий, обозначив их как М и К. 

Но было понятно, что речь идет о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке из "Оппозиционной платформы", которые ранее попали под санкции СНБО. Кроме того, у Медведчука сегодня проводится обыск СБУ. 

Правда, подозрение ему пока не вручили персонально - генпрокурор сообщила, что дома его не застали. 

Офис генпрокурора, если отбросить лирику, подозревает обоих в госизмене, а также "покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму". 

В конце своего поста Венедиктова сделала пять выводов, которые дают представление о характере инкриминируемых преступлений: 

"1. Считать Крым частью другого государства - нельзя.

2. Способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 млрд грн - нельзя.

3. Становиться правопреемником украинской собственности, которая по праву принадлежит гражданам Украины - нельзя.

4. Раскрывать сведения, содержащие гостайну - нельзя.

5. Создавать армию информационных клоунов и кукловодить ими в собственных антиукраинских интересах - нельзя", - написала генпрокурор.

За что и почему объявили подозрение Медведчуку

Как видим, среди этих обвинений нет ничего, что касалось бы предмета, за который против Медведчука и Козака вводились санкции (к чему мы еще вернемся). 

Позже Венедиктова и Баканов провели брифинг, где рассказали о своих подозрениях более детально. Они касаются трех эпизодов. 

1. Первый и главный - передача российской фирме "Новые проекты" газового участка "Глубокий" на шельфе Черного моря, который находится у берегов Крыма и до аннексии входил в экономическую зону Украины. 

Следствие считает, что фирма аффилирована с Медведчуком. Основных доказательств два.

Во-первых, аудиозаписи разговоров с голосами Медведчука и тогдашнего замглавы правительства России Дмитрия Козака (того, который сейчас представляет Россию в "Нормандской четверке" и курирует Украину в Кремле). 

К слову, фамилии российского чиновника на брифинге ни разу не назвали - хотя по голосу и обращению Медведчука к нему "Дмитрий" понятно, о ком речь. 

На записях слышно, как они обсуждают перерегистрацию "крымского месторождения" и упоминают фирму "Новые проекты", которую нужно перерегистрировать в Крыму на гражданина России.

За что и почему объявили подозрение Медведчуку
За что и почему объявили подозрение Медведчуку

Интересно, что до аннексии участком владела украинская фирма с таким же названием, получившая лицензию в 2012 году. Из разговора следует, что речь идет о перерегистрации этого юрлица на территории РФ, которое, судя по пленкам, лоббирует Медведчук.

В 2016 году российское правительство выдало "обновленным" "Новым проектам" 30-летнюю лицензию на пользование "Глубоким". 

Аутентичность записей, по заявлению СБУ, подтверждается экспертизой. 

Второе доказательство - письмо от уже российских "Новых проектов" в адрес Путина, где звучит обоснование, почему именно этой компании нужно передать участок шельфа.

В документе есть рукописные правки, которые, как говорят в СБУ, принадлежат Медведчуку - и это, по словам Баканова, также доказано экспертизой почерка. 

За что и почему объявили подозрение Медведчуку

Что же до украинского нардепа Козака, то он, по словам Венедиктовой, помогал Медведчуку в данных схемах.

Правда, правоохранители признали, что добыча газа на "Глубоком" не ведется. Но уже сейчас рисуют потенциальный ущерб Украине в размере более чем 30 миллиардов гривен. 

То есть госизмена состоит в том, что Медведчук занимался перерегистрацией фирмы в крымскую юрисдикцию. Следствие само признает, что газ при этом не добывался и реального ущерба не называет.

2. Второй эпизод достаточно невнятный. Якобы Медведчук в августе 2020 года передал нардепу Тарасу Козаку, который тогда находился в России, секретную информацию о дислокации замаскированного подразделения украинских военных. Других деталей правоохранители не раскрыли. 

3. Третий случай, который вменяют Медведчуку и Козаку, - создание организации "Проминь".

Речь идет о структуре, помогающей украинцам, которые едут работать и учиться в РФ. Налаживать обмен человеческими ресурсами между странами.

"Но настоящая цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ за счет трудовых мигрантов, которые едут из Украины в РФ", - считает СБУ.

Через механизм "Проминя" россияне якобы собирают личные данные украинцев, чтобы вербовать их, влиять на внутреннюю политику страны.

По мнению следствия, это "однозначно антиукраинская деятельность".

Организация "Проминь" действительно существует. Она, судя по информации на ее сайте, выдает гранты талантливым украинским выпускникам на обучение в Санкт-Петербургском университете  IТМО. 

Отметим, что по двум последним эпизодам вообще никаких доказательств не представлено. 

Уголовные дела открыты по двум статьям. Во-первых, 111-я, госизмена. Она, судя по всему, касается первого и третьего эпизодов. 

Вторая статья - 348-я: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа или военного. Здесь, видимо, идет речь о втором эпизоде подозрения. 

Правда, само подозрение еще никому не вручено. Тарас Козак, по данным СБУ, находится в России. А Медведчук в Украине, но где именно - следствие не в курсе. Поэтому "пидозру" направили по почте домой к нардепу и в Раду. 

Санкции оказались мимо кассы

Пресс-конференция Венедиктовой и Баканова, с определенной точки зрения, достаточно скандальна. СНБО и Зеленский в феврале обвинили Медведчука и Козака в финансировании терроризма - путем перепродажи угля из ОРДЛО в Украину. 

Это конкретная статья. Но в итоге уголовные дела открыли вообще по другим темам. Напомним эту часть истории. 

Банковая всерьез взялась за лидера ОПЗЖ и его коллегу по фракции в начале февраля.

Сначала СНБО ввел санкции против телеканалов нардепа Козака - без решения суда, по секретному представлению СБУ. Как выяснилось позже - поводом стал анонимный вброс из российских телеграм-каналов, где говорилось, что Козак якобы курирует поставки угля из "ЛДНР" в Украину через Россию. 

То, что санкции введены за торговлю углем с "ДНР" и "ЛНР" потом подтвердили и власти. То есть, казалось бы, на Козака можно было ждать "пидозры" именно по этому эпизоду. Однако, как видим, Донбасс из этой истории вообще пропал. 

Что, конечно, порождает еще больше вопросов к санкциям против Козака и его телеканалов. Но пойдем дальше. 

В конце февраля последовал второй санкционный удар. Он обрушился уже на Меведчука и его жену Оксану Марченко, а также на гражданскую супругу Козака Наталью Лавренюк. Основание - "финансирование терроризма", хотя по этой уголовной статье все перечисленные даже не проходили подозреваемыми. 

Под предлогом санкций власти "отжали" бизнес, которым лидер ОПЗЖ официально не владеет, но который они ему приписывают - в частности, нефтепродуктопровод "ПрикарпатЗападтранс". Также заблокированным оказалось все личное имущество Медведчуков. 

Но, как видим, ничего общего с нынешней "пидозрой" все это не имеет. То есть санкции вводились по настолько юридически ничтожным поводам, что их за два месяца никак не смогли реализовать в уголовном поле. А почва для нынешнего подозрения одному из лидеров "Оппозиционной платформы" готовилась по совсем другим эпизодам. 

Пленки, сотки, газ. Как готовилась почва

После санкций в марте Виктора Медведчука вызвали на допрос в СБУ.

Как сообщали тогда медиа - его допрашивали по делу о госизмене. Спецслужба подтвердила факт допроса, но деталей не раскрыла. А СМИ сообщали, что разговор шел о недавно слитых в Сеть пленках с голосом политика. 

На них он якобы общается с помощником Путина Владиславом Сурковым в 2014 году. Там в частности обсуждались поставки украинской электроэнергии в Крым через структуры "Интер РАО" и обмен пленными на  Донбассе.

На этих записях упоминается и тогдашний президент Петр Порошенко, который якобы содействовал поставкам электричества в Крым, помогая Медведчуку уладить этот вопрос на уровне правительства. Также из записей следует, что Виктор Владимирович выступал в качестве посредника между Порошенко и Кремлем. 

Медведчук тогда заявлял, что не помнит точно, какой именно разговор был, но подтвердил, что такие темы  действительно обсуждались.

"Был ли такой разговор, я не помню, я утверждать не могу. Но темы, которые там звучат, - конечно, я их знаю. Спросите меня, и я отвечу... Темы по электроэнергии, по обмену - да, это было, и это было как раз в конце 2014 года", - сказал нардеп в марте, комментируя этот вопрос журналисту "Би-Би-Си".

После этого в Сети появилось еще несколько подобных "пленок Медведчука". Что напоминало спланированную кампанию. Источником утечки могла быть исключительно СБУ - именно она имела возможность писать все разговоры политика, которые велись во времена Порошенко.

Собственно, это относится и к опубликованным сегодня записям.  

Параллельно в СМИ раскручивалась история с крымской недвижимостью нардепа и его супруги. У Медведчука есть дом на ЮБК (он указан в декаларации).

В марте издание "Крым.Реалии" выпустило расследование о том, что у политика, кроме этого дома, есть еще и "дворец" с выходом к морю, который в декларации не отражен. Документов расследователи не привели, а в качестве доказательства процитировали местных жителей и привели ссылки на малоизвестные издания. 

В апреле то же СМИ запустило еще одну подачу по "крымским богатствам" Медведчука. Публикация вышла после обысков, которые СБУ провела в офисах организации "Украинский выбор". Тогда заявлялось, что представители организации "способствовали аннексии Крыма".

Журналисты сообщили, что Медведчук и его жена владеют в Крыму действующим газовым бизнесом - говорилось, что уже после аннексии он стал контролировать месторождение "Глубокое" в Черном море через компанию "Новые проекты", оформленную на подставное лицо. 

Правда, эта информация далеко не новая. Ее публиковала три года назад программа "Схемы". То есть за несколько недель до вынесения "пидозры" тему снова подняли в информационном пространстве. 

Фабула по "Глубокой" звучала в изложении "Схем" так:

- Компанией "Новые проекты", которой правительство РФ выдало лицензию на добычу газа в Крыму, владеет фирма "Главнефтесервис". Ее учредителем является гражданин России Антон Дорноступ.

- Он же является основателем еще двух фирм "Аснор" и "Гелийкоминвест", которые к газу в Крыму отношения не имеют. В обеих партнером Дорноступа выступает фирма "Таврия Инвест", которая принадлежит Оксане Марченко. 

- Это, собственно, вся связь Медведчука с официальным владельцем черноморского месторождения "Глубокое". Но записи, опубликованные сегодня, если они аутентичные, скорее подтверждают реалистичность данной версии.

Правда, не совсем понятно, каким образом это можно квалифицировать как государственную измену. И опять же нет понимания, какие есть юридические доказательства того, что эта компания на самом деле принадлежит Медведчуку. Насколько можно судить, никаких конкретных юридических зацепок тут нет.

След Порошенко

Самое интересное во всей этой истории - это роль Петра Алексеевича Порошенко. 

В конце пресс-конференции у Ивана Баканова спросили, будут ли вручаться подозрения представителям прошлой власти, при которой было "аннексировано" месторождение "Глубокое". То есть Порошенко.

"Это очень тяжелый вопрос, на который мы дадим ответ чуть позже", - ответил глава СБУ.

Очевидно, что компромат на Медведчука собирался с ведома бывшего президента, который использовал Виктора Владимировича в качестве коммуникатора с Москвой. В связи с чем Медведчук обсуждал вопросы с Козаком, Сурковым и другими открытым текстом, хотя, вероятно, и понимал, что его могут слушать.

То есть о схемах по "Глубокому" Порошенко однозначно был в курсе. Из чего можно предположить, что экс-президент мог иметь в этой теме какой-то свой интерес. 

Но для Банковой, которая спустила на тормозах все дела против бывшего гаранта, это, видимо, действительно "тяжелый вопрос". 

Что ждет Виктора Медведчука?

Статья, которую инкриминируют политику - госизмена - является "тяжелой". По ней в основном применяют меру пресечения в качестве содержания под стражей. 

Правда, еще летом 2019 года Конституционный суд признал незаконным положение части пятой статьи 176 УПК, в котором говорится о том, что к подозреваемым в преступлениях против основ национальной безопасности  невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.

Поэтому теоретически могут быть и другие меры пресечения. Но важен другой момент.

Ключевое отличие ситуации с подозрением Медведчуку от всех прочих уголовных дел, которые в последние годы возбуждались против украинских политиков: сейчас это не попытка "припугнуть" или отвлечь от чего-то внимание. Видно, что за нардепа взялись всерьез. 

9 мая Медведчук был в Киеве и возлагал цветы к Вечному огню. По информации "Страны", нардеп и сейчас находится в Украине. А значит, учитывая тяжесть статьи, вероятность отправки его за решетку уже сейчас, на этапе меры пресечения - очень велика.

Причины такого развития событий анализирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Медведчук – один из лидеров крупнейшей оппозиционной партии. Поэтому, естественно, все происходящее выглядит (да и по сути является) политическим преследованием.

Почему на этот шаг пошли власти?

Насколько можно судить, есть два комплекса причин – внутренние и внешние.

Внутриполитические причины – ОПЗЖ была единственной крупной партией, чей "центр управления полетом" располагался не на Банковой и не в американском посольстве. Поэтому власти пытаются показать, что такие партии существовать в Украине не могут. А любая оппозиция должна быть акцептирована либо на улице Банковой, либо на улице Танковой (где находится посольство США). А еще лучше – по обоим адресам сразу.

Внешнеполитические причины – игра Офиса президента с американцами, которые выставляют украинским властям длинный перечень требований по внутренней политике (суды, НАК, НБУ и прочее). Эти требования Банковая выполнять не хочет, а потому и изображает из себя перед Вашингтоном особо лютых "сукиных сынов". Мол, смотрите – "мы тут кума Путина Медведчука в тюрьму отправляем, а вы нам про какого-то Коболева вопросы задаете".

Еще одна возможная причина желания посадить Медведчука – попытка получить инструмент шантажа Кремля либо спровоцировать Путина на какие-то резкие действия (чтоб можно, опять же, было бы их потом использовать для игры с американцами).

Очевидным же последствием объявления подозрений Медведчуку будет усиление атмосферы правого беспредела в Украине, когда любого политика власти могут отправить за решетку ещё до приговора суда при молчаливом согласии "западных партнеров"".

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, госизмена, 7dniv, 7dnivinfo, СБУ, Венедиктова  
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