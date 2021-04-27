В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком

В Кремле прокомментировали объявление подозрения в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Пресс-секретарь президента РФ назвал эту ситуацию внутренним делом Украины и заявил, что Москва вмешиваться не собирается.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости".

"Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, это внутреннее дело Украины", - заявил Песков.

По его словам, политик не обращался к России за убежищем или помощью, и Москва "вряд ли может ее оказать".

"Политические мотивы преследования Медведчука в Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии - но Россия не собирается вмешиваться", - сказал Дмитрий Песков.

Также он добавил, что в Москве хотели бы убедиться, что ситуация с Медведчуком в Украине - "это не компанейщина, за которой стоит желание избавиться от конкурента".

"Кремль прокомментировал подозрение Медведчука и дал понять, что шантажировать этой ситуацией себя не даст. И вообще в эту историю втягиваться не будет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".