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Политика Сегодня, 14:5860
В Кремле прокомментировали ситуацию с Медведчуком

В Кремле прокомментировали объявление подозрения в госизмене нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Пресс-секретарь президента РФ назвал эту ситуацию внутренним делом Украины и заявил, что Москва вмешиваться не собирается. 

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сообщает "РИА Новости". 

"Россия не собирается вмешиваться в ситуацию с Медведчуком, это внутреннее дело Украины", - заявил Песков.

По его словам, политик не обращался к России за убежищем или помощью, и Москва "вряд ли может ее оказать".

"Политические мотивы преследования Медведчука в Украине были бы недопустимы с точки зрения духа и буквы демократии - но Россия не собирается вмешиваться", - сказал Дмитрий Песков. 

Также он добавил, что в Москве хотели бы убедиться, что ситуация с Медведчуком в Украине - "это не компанейщина, за которой стоит желание избавиться от конкурента". 

"Кремль прокомментировал подозрение Медведчука и дал понять, что шантажировать этой ситуацией себя не даст. И вообще в эту историю втягиваться не будет", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

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Теги: news, новости, Украина, Россия, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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