Уже третьей стране подписать декларацию о европерспективе Украины предложил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предложил румынскому коллеге Клаусу Йоханнису подписать декларацию о поддержке будущего членства Украины в ЕС, которую ранее подписал с Литвой и Польшей.

Об этом Зеленский сказал Клаусу Йоханнису во время телефонного разговора, сообщает пресс-служба главы государства.

"Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами ЕС будущего членства Украины в Европейском Союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной", - говорится в сообщении.

По словам украинского президента, это станет весомым практическим вкладом Румынии, наряду с другими государствами–членами ЕС, в поддержку европейской перспективы украинского государства.