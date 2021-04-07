 

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

Политика Сегодня, 14:5061
Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

В Киеве сегодня избирают меру пресечения лидеру "Оппозиционной платформы" Виктору Медведчуку. Ему 11 мая объявили о подозрении в государственной измене. А также в расхищении ценностей на оккупированной территории - в Крыму. 

Если конкретнее - Медведчуку вменяют передачу России месторождения "Глубокое" на черноморском шельфе. 

Еще один эпизод обвинения - якобы участие нардепа в создании организации, которая занималась "утечкой мозгов" из Украины. 

"Страна" вчера детально разбирала все эти эпизоды - к ним очень много вопросов. А главное - они никак не согласуются с санкциями, которые ввели против Медведчука за "финансирование терроризма" еще в феврале. 

Тем не менее, следствие планирует взять депутата под стражу - с альтернативой гигантского залога в размере 300 миллионов гривен. Эта сумма уже вошла в список залоговых рекордов Украины. 

Правда, непонятно с чего Медведчук заплатит - учитывая, что на все его счета и активы наложены санкции. 

Сам лидер ОПЗЖ обвинения отвергает и говорит, что идет политическое преследование оппозиционной партии. 

"Страна" следит за событиями в Печерском суде, где с 13:00 начали избирать меру пресечения.  

Прямая трансляция суда по мере пресечения Медведчуку

14:24  Прокурор говорит, что полная уверенность в виновности Медведчука - не обязательный фактор для обоснования подозрения. 

14:20  Третий эпизод - организация "Проминь", которая дает гранты талантливым студентам из Украины. Прокуроры считают, что это на самом деле "подготовка агентов влияния". 

14:12  Медведчука таки подозревают в разглашении государственной тайны. Напомним, этот момент всплыл на брифинге Баканова, но потом исчез в пресс-релизе Офиса генпрокурора. Но теперь этот эпизод опять появился - уже в суде.

До 1 августа 2020 года Медведчук неустановленным способом получил данные о расположении части Главного управления разведки. Далее он отправил Тарасу Козаку, который был в Москве, место дислокации воинской части. А тот в свою очередь передал эту информацию "представителям органов РФ". 

Так эту историю представляют прокуроры.

Прокурор говорит, что Медведчук и Козак, будучи депутатами, обязаны хранить государственные секреты, до которых они допущены. 

14:02  На улице под судом также группа поддержки ОПЗЖ - "Патриоты за жизнь". 

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

14:00  Под Печерский суд, где избирают меру пресечения Медведчуку, пришел Нацкорпус. Также здесь очень много полиции и Нацгвардии.

Пока эксцессов нет. Националисты включили музыку.

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд
Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

13:56  Прокурор зачитывает текст подозрения Медведчуку. В нем много общих фраз. Больше похоже на политический манифест.

Например, о том, что Украина - суверенное государство и сама может выбирать свой вектор развития. А Медведчук не согласен с проводимым курсом.

"Имея близкие связи с президентом РФ Владимиром Путиным и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, Медведчук начал заниматься подрывной деятельностью против Украины", - заявил прокурор.

Сторона обвинения считает, что Медведчук проводил подрывную деятельность в части экономики и информации. Распространял ложную информацию для дальнейшей дестабилизации обстановки в Украине.

13:48  Обвинитель говорит, что Россия решила привлечь Медведчука к сотрудничеству. А тот согласился, поскольку не поддерживал Майдан.

Правда, кто решил конкретно привлечь - непонятно. В неустановленное время в неустановленном месте неустановленными лицами принято решение привлечь Медведчука к деятельности против Украины - говорит обвинение.

13:36  Началось выступление прокурора. Он зашел издалека - говорит об украинской государственности и ее истоках. Вспомнил про митрополита УГКЦ Андрея Шептицкого. И тут же перешел на Медведчука и заявил, что "личные интересы для него выше, чем государственная жизнь".

13:28  У Медведчука подали ходатайство о приобщении к заседанию документов. Судья удовлетворил. Также есть ходатайства о взятии нардепа на поруки. 

13:27  Отводов у сторон нет.

13:26  Нардеп на вопрос судьи отвечает, что на содержании у него несовершеннолетняя дочь, которой 16 лет.

13:25  Медведчук заявил, что подозрение ему надлежащим образом не вручили. Он говорит, что ему не присылали подозрений домой и в Раду. Но вчера в Офисе генпрокурора он ознакомился с документом.

13:21  Против Медведчука три прокурора. Нардепа же защищают пять адвокатов. 

13:20  Судья в зале, заседание началось.

13:09  Группа поддержки Медведчука: Илья Кива, Вадим Рабинович, Ренат Кузьмин.

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

13:04   Вадим Рабинович показал средний палец в камеру которая проводит онлайн-трансляцию. Это его ответ всем, кто хочет чтобы Медведчука посадили.

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

13:03  Суд начинается. Медведчук уже в зале заседаний. 

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

12:59  Медведчук под судом сказал, что "все будет нормально", и он готов ехать в СИЗО, "если повезут".

12:58  Радикал Стерненко призвал националистов ехать в Печерский суд.

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

12:46 На заседание прибыл Виктор Медведчук.  

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

12:42  Поддержать Медведчука приехали однопартийцы Илья Киева, Ренат Кузьмин и многие другие. 

12:41 Многих журналистов уже не пускают, ссылаясь на карантинные ограничения. 

Также правоохранители, которые дежурят у входа в суд заявил, что на судебный процесс не допустят всех 40 депутатов, которые изъявили желание взять Виктора Медведчука на поруки. Сославшись на те же карантинные ограничения.

12:39 В Печерском районном суде Киева, где сегодня в 13:00 должны избрать меру пресечения Виктору Медведчуку, значительно усилили меры безопастности. Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий. 

Десятки силовиков дежурят на каждом этаже. Как это выглядит - показываем на фото и видео. 

Меру пресечения Виктору Медведчуку избирает в Киеве суд

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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