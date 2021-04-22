 

О невозможности оплатить залог из-за блокировки счетов заявил Медведчук

Политика Сегодня, 14:5434
О невозможности оплатить залог из-за блокировки счетов заявил Медведчук

Народный депутат, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что у него есть необходимая для внесения залога сумма и она задекларирована, однако воспользоваться этими деньгами он не может, так как его счета и счета его супруги Оксаны Марченко арестованы по решению Совета национальной безопасности Украины.

"Выплачивать деньги, пользоваться счетами, которые незаконно заблокированы решением СНБО, подписанным президентом Украины, означает, что этими деньгами пользоваться нельзя. Видимо, поэтому и выдвигают как альтернативу ареста уплату 300 миллионов гривен залога", - заявил нардеп в комментарии журналисту "Страны".

По словам Медведчука, у него "достаточно друзей, чтобы они поддержали" его "в этой ситуации, если это будет необходимо".

"Думал, общался... будем решать", - ответил депутат на вопрос журналиста "Страны" разговаривал ли он со своими друзьями касательно помощи при внесении залога.

Также Медведчук добавил, что даже если бы у него были 300 млн гривен наличными, суд не смог бы их принять в качестве залога исходя из санкций СНБО.

Кроме того, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявил, что не знает об организации "Проминь", создание которой ему вменяет следствие.

"Мне сложно сказать, что такое "Проминь", пока я прочитал это только в материалах подозрения, и поэтому говорить, что это собой представляет, откуда это взялось и почему мне это инкриминируют - сказать не могу. Могу только утверждать, что я к этому, как и к другому, о чем идет речь в материалах подозрения, не имею никакого отношения. Мы будем это доказывать и в ходе следствия и в ходе судебного заседания", - сказал депутат.

Он добавил, что дело против него возбудили, чтобы "закрыть рот фракции, партии".

"Ничего из этого не будет, ничего не получится. Что инкриминируют? Это изложено в материалах подозрении. Я еще раз говорю, что я к этому отношения не имею, и все, что собрано в тих материалах, не соответствует действительности и не подтверждено объективными и реальными доказательствами", - сказал нардеп.

На вопрос журналиста о том, пришел ли Медведчук в сопровождении личной охраны в здание Печерского суда, он ответил, что это не охрана, а члены организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь" и люди, "которые являются сторонниками нашей партии".

Также Медведчук выразил готовность отправиться в СИЗО, если соответствующую меру пресечения сегодня изберет суд.

"Если повезут - поеду (в СИЗО). Не волнуйтесь, все будет нормально. Главное, чтобы те, кто меня уважают и любят, понимали, что все будет нормально. Борьба не остановится, она продолжится", - заверил депутат.

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Теги: news, Новости, Украина, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo  
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