 

Отправлять Виктора Медведчука в тюрьму отказался суд

Политика Сегодня, 21:4742
Отправлять Виктора Медведчука в тюрьму отказался суд

В четверг, 13 мая, Печерский суд Киева назначил председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста.

В требованиях взять его под стражу прокуратуре было отказано.

Судья Печерского районного суда Киева Вячеслав Пидпалый отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры в отношении Виктора Медведчука, определив мерой пресечения круглосуточный домашний арест до 9 июля 2021 года.

"В удовлетворении ходатайства (ходатайства следствия об избрании меры пресечения Медведчуку в виде содержания под стражей с альтернативой залога)… отказать… применить…меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в определении суда.

В ходе судебного заседания защита сначала просила не избирать никакую меру пресечения, поскольку, по их убеждению, подозрение не было вручено надлежащим образом.

Позже адвокаты заявили суду, что если суд сочтет необходимым избрание меры пресечения, то это может быть поручительство народных депутатов. Парламентарии написали соответствующие заявления.

В ходе заседания следственный судья Вячеслав Пидпалый задал ряд вопросов стороне обвинения, в частности, относительно доказательств обоснованности подозрения, установления размера ущерба, который был причинен действиями Медведчука, а также мотивацией установления размера залога как альтернативы аресту. 

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля 2021 года включительно.

Суд возложил на Медведчука следующие обязательства: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями. 

Суд также обязал Медведчука сдать документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля (браслет).

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Теги: news, новости, Украина, Медведчук, 7dniv, 7dnivinfo, суд  
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