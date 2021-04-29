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Политика Сегодня, 10:12114
Почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко

Сегодня, 14 мая, в Верховную Раду поступило представление на увольнение главы МОЗ Максима Степанова. Документ подал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Незадолго до этого "Страна" писала, что Степанова у Зеленского уговаривали написать заявление по собственному желанию. Но он отказался это делать и дал понять, что покидать пост он не собирается. А если и уйдёт, то только если за это проголосует Рада. 

Поэтому его решили убрать через представление премьер-министра. 

При этом у Банковой на его место уже есть замена - в лице главного санврача Виктора Ляшко. 

В отличие от Степанова, по-хорошему готовы уйти министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий, хотя и они написали заявление "по собственному" после настоятельной просьбы из Офиса президента. 

"Страна" рассказывает об этих кадровых перестановках, которые хочет провернуть Офис президента, что они означают и хватит ли в Раде голосов. 

Как Степанова и еще двух министров хотят отправить в отставку?

В пятницу вечером пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний сообщила, что в Раду поступило представление главы правительства на увольнение Максима Степанова. 

Также она сказала, что уже поступили заявления на увольнения по собственному желанию от министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия. 

Согласно регламенту, за отставку министра должны проголосовать 226 народных депутатов. Голосовать по увольнению Петрашко и Криклия, по данным "Страны", в парламенте будут на следующей неделе. 

Тогда же хотят уволить и Максима Степанова. Но уходить он по доброй воле не собирается. 

Глава Минздрава уже подтвердил лично в эфире, что не писал заявления об отставке и не собирается этого делать.

Почему хотят уволить Степанова и кого поставить вместо него?  

Впервые о необходимости увольнения Степанова политики заговорили летом 2020 года. В числе главных лоббистов его отставки выступила часть депутатского корпуса, которых называют "соросятами". Кроме того, за это же выступал и глава Комитета Рады по вопросам здравоохранения "слуга народа" Радуцкий.

По итогу, к 28 апреля народные депутаты сообщили, что собрали 150 подписей за отставку министра. 

После этого Дмитрий Разумов должен был вынести этот вопрос на повестку дня. Однако внеочередное заседание созывать не стали. 

Вместо этого, по данным "Страны" Степанова вызывали к Зеленскому и предложили написать заявление на увольнение по собственному желанию, что, как писалось выше, он отказался делать.

Глава фракции Давид Арахамия в эфире ток-шоу Шустера обозначил основную линию власти против Степанова и за главного санврача Виктора Ляшко как его сменщика (Арахамия сказал, что на место Степанова выдвинут именно Ляшко).

"Постулатов от Арахамии прозвучало три.

1. Степанов провалил закупки вакцин.

2. Все успехи Украины по переговорам о вакцинации это заслуга Зеленского и Ермака. А Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении.

3. Ляшко не несёт ответственности за провалы по вакцинации, потому что отвечал за другое направление - карантинные меры. И они, по мнению Арахамии, были эффективными". 

Степанов, по данным "Страны", надеется на поддержку части депутатов от "Слуги народа". Точнее на то, что они за его отставку не проголосуют, а значит голосов не хватит.

То, что у Степанова во фракции есть сторонники следует из поста нардепа Максима Бужанского.

"По поводу отставки Степанова. Хороший министр, один из лучших у нас, не побоюсь этого слова. Провалена вакцинация?

Да. Но вакцину не продали не министру, её не продали нашей стране. К сожалению, своя рубашка всегда ближе к телу, и рубашек на нас не хватило. Сейчас процесс потихоньку налаживается, и, насколько мне известно, врачи за Степанова горой.

Те самые врачи, которые уже год спасают наших людей, в ожидании, когда приедет вакцина. Вакцина едет, дождались, так зачем и с чего нам менять министра?

И на кого, простите, его нужно менять, на Ляшко? Почему тогда сразу не на Уляну Супрун? Напомню, что именно Ляшко одной своей фразой про вранье о том, что прогулки в парках опасны год назад, обвалил доверие к позиции минздрава по максимуму.

Мы точно хотим этого министра? Солидарно прям с Голосом хотим, и нас это не смущает?

Я думаю, нужно очень деликатно подойти к этому вопросу, трижды все обдумать, мы никуда не опаздываем уже", - написал Бужанский в телеграме. 

Почему в Офисе президента решили устроить чистку Кабмина и станет ли министром Ляшко

По данным "Страны", Любченко планируют не только на министра экономики, но и, в перспективе, на первого вице-премьера. А вслед за этим, возможно, и на премьера.

Вместо Криклия на министра инфраструктуры будет номинироваться начальник "Укравтодора" Александр Кубраков. Это выходец из Офиса эффективного регулирования (BRDO), который возглавлял бывший премьер Алексей Гончарук.

Кубраков был 30 номером в депутатском списке "Слуги народа", а оттуда перешел в кресло главного по "большому строительству" дорог. В последнее время Кубраков часто сопровождал в поездках Зеленского. Назначение Кубракова на должность министра инфраструктуры еще прошлой осенью лоббировал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, который является куратором проекта "Большая стройка" Зеленского.

Какой смысл в смене министров?

Отметим, что все три увольняемых министра с одной стороны занимали одни из ключевых должностей в правительстве, с другой не могли считаться фигурами полностью зависимыми и подконтрольными Офису президента. Степанов вообще уже давно делает политическую карьеру и был во времена Порошенко губернатором Одесской области. Криклий в свое время пришел в правительство по протекции Авакова и хотя с тех пор отдалился от влиятельного главы МВД, но и своим для ближайшего окружения Зеленского не стал.

Что касается Любченко, то, как писалось выше, он сошелся в последнее время с Ермаком. А Кубраков контролировал ключевое предприятие в программе "Большая стройка", которая сейчас считается одной из самых "хлебных" тем для власти.

Виктор Ляшко, который ранее считался представителем плеяды "соросят-супрунят", сейчас сблизился с Ермаком.

"Зеленский пытается зачистить не "своих" людей со всех должностей. Можно сказать, что это отголоски визита Блинкена. После его отъезда у власти развязаны руки и ничего не мешает провести ротацию на всех самых важных потоках, здесь и "Большое строительство", и закупки вакцин, и другие многомиллиардные темы", - считает политолог Руслан Бортник. 

"Увольнение Степанова - это чисто имиджевая история. На него хотят повесить проблему с вакцинацией. Время его увольнения выбрано очень подходяще - в Украину вот-вот начнут поступать крупные партии вакцин. Чтобы президент отчитался, что это он решил проблему с поставками, а министр, который сорвал вакцинацию, получил по заслугам. То есть, его снимают ради пиара и рейтинга. А Ермак давно хотел поставить министром Ляшко, они нашли общий язык. Так что сейчас самое время", - рассказывает "Стране" политолог Вадим Карасев. 

"Общий смысл всех перестановок в правительстве - желание Зеленского и Ермака поставить на самые "жирные" должности своих людей. Поэтому и меняют и главу минэкономики, и мининфраструктуры (там же Большая стройка), и Минздрава, а в перспективе и премьера. Всех людей, которые не на 100% свои для Ермака и Зеленского будут стараться постепенно зачищать", - пишет телеграм-канал "Политика Страны". 

Хватит ли голосов за увольнение Степанова, Петрашко и Криклия и назначение их сменщиков?

Отставка министров станет важным политическим индикатором, который покажет - окончательно ли Зеленский взял под контроль свою фракцию (а в этом направлении он приложил немало усилий, включая "конвертные" штрафы за срыв голосования) или же в ней вновь начнётся прежние разброд и шатания. 

"Ключевыми станут два момента. 

1. Хватит ли голосов за отставку Степанова, который, в отличие от Петрашко и Криклия, отказался писать заявление "по собственному". Поэтому сносить его будут через представление премьера.

Степанов - человек со связями в среде депутатов, близких к Авакову и Коломойскому. И не только. Раньше эти влиятельные люди часто пытались показать Зеленскому, что без них вопрос не решается. И десятки депутатов не голосовали за разные важные для Банковой вопросы. Посмотрим - как будет на этот раз. 

2. Хватит ли голосов на назначения новых министров. Тут интрига ещё больше. Как показывает практика, находить голоса за назначения министров куда труднее, чем за их отставку. Все помнят эпопею по Витренко. Да и кандидатуры на новых министров, мягко говоря, спорные. Чего стоит глава Укравтодора Кубраков.

Много вопросов будет и к Ляшко. И по этим голосованиями как раз и станет понятно - насколько прочно президент установил контроль над своей фракцией или ему вновь попытаются показать, что все не столь однозначно", - пишет "Политика Страны". 

"Думаю, что голосов должно хватить и на отставки, и на новые назначения. В любом случае Офис будет максимально мобилизовать депутатов, работать с кураторами депутатских групп, чтобы проголосовали по этим вопросам. Вель это личное решение президента", - считает Карасев. 

Во фракции "Слуга народа" готовятся обсудить кадровые вопросы в понедельник на заседании фракции в 19-00. 

 

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Теги: news, Новости, Украина, Степанов, Ляшко, 7dniv, 7dnivinfo  
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