Арахамия рассказал, за что хотят уволить Степанова

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде назвал также возможного преемника главы Минздрава.

Главу Минздрава Украины Максима Степанова хотят уволить с должности за, якобы, проваленную кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 14 мая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

"У нас очень плохая ситуация со скоростью вакцинации. В процесс вмешивался лично президент, доставал вакцины, общался с производителем. И когда они общались, то неоднократно слышали обратную связь от этих сторон, что наше Министерство здравоохранения обращалось позже, чем другие. Благодаря этому, возможно, и есть задержки в поставках. Если страна работает на то, чтобы получить вакцины, а министерство тормозит, нужно менять руководство", – считает политик.

Нардеп предположил, что пост Максима Степанова займет его заместитель Виктор Ляшко.

"Ляшко занимался карантином и всеми этими тестами, там есть много результатов, а вакцинацию забрал на себя лично господин Степанов, и не справился вовремя с этой задачей", – подытожил Давид Арахамия.

Видео с 48-й минуты: