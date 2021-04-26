"Притула идет в мэры Харькова": местная ячейка "Голоса" отреклась от баннеров с шоуменом

В региональной парторганизации заявили, что развешенные в городе борды с Притулой – это часть "искусственной медийной кампании, запущенной непонятно кем".

Харьковское территориальное объединение партии "Голос" прокомментировало факт появления в областном центре агитационных баннеров с шоуменом Сергеем Притулой. В заявлении, опубликованном на странице "Голос. Харьковская область" в Facebook, говорится, что представители региональной ячейки ничего не знают о возможном выдвижении Притулы на мэрскую должность.

Местные партийцы заявили, что речь, вероятно, идет о "ситуативной, искусственной медийной кампании, которая была создана непонятно кем". Из сообщения следует, что областная ячейка не имела по этому вопросу никакой коммуникации ни с центральным офисом "Голоса", ни с самим шоуменом.

"Таким образом, мы не имеем никакого отношения к этой истории", – говорится в заявлении.

Местные партийные функционеры отметили, что ячейка намерена "присоединиться к дискуссии о выдвижении единого кандидата от демократических проукраинских сил в Харькове".

Что касается самого Притулы, то на момент публикации материала он никак не прокомментировал ни слухи о своих намерениях побороться за кресло градоначальника, ни факт появления в городе агитационных бордов.

Напомним, что в конце уходящей недели харьковские паблики распространили фотографии размещенных в городе билбордов, на которых изображен шоумен Сергей Притула на фоне колеса обозрения из местного парка им. Горького. На этих же щитах – надпись "Нам тут жити". Примечательно, что в 2006 году с аналогичным слоганом в мэры Харькова шел Михаил Добкин, который после смерти экс-мэра Геннадия Кернеса в 2020 году заявил о намерениях вновь побороться за кресло градоначальника.

Изначально информацию о якобы намерениях шоумена принять участие в выборах распространил анонимный Telegram-канал "Карточный офис". Публично заявить стремлении побороться за кресло мэра Притула якобы должен был на "неформальном съезде" в Киеве 15 мая, однако этого так и не случилось.

По данным канала, финансировать избирательную кампанию шоумена якобы намерены пятый президент Украины Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

Анонимный канал также утверждал, что местный писатель и певец Сергей Жадан якобы просил Притулу "уступить" ему место кандидата в мэры, на что получил отказ "в резкой форме и без объяснения причин".

Напомним, 30 марта 2021 года Верховная Рада приняла постановление о назначении на 31 октября выборов на пост мэра Харькова. В Офисе президента с датой выборов мэра Харькова определились еще в феврале.

Сегодня в Харькове ведется политическая борьба за кресло градоначальника между двумя фаворитами – Игорем Тереховым, по словам которого покойный экс-мэр Геннадий Кернес готовил его как своего преемника, и Михаилом Добкиным. Цель последнего – "продолжить возрождение города, начатое вместе с Кернесом в 2006 году", когда Добкин избрался мэром, а Кернес стал секретарем горсовета. Он, в частности, даже записал видеоролик с покойным экс-соратником.