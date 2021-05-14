Представление Шмыгаля об отставке Степанова не поддержал Комитет Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования не поддержал представление премьер-министра Дениса Шмыгаля про отставку министра здравоохранения Максима Степанова из занимаемой должности.

Об этом сообщил народный депутат, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк в своей Telegram-канале в понедельник, 17 мая.

"Учитывая, что профильный Комитет не поддержал представление Премьера про отставку Степанова, завтра вторая половина дня будет интригующей", - написал он.

Увольнение министра поддержали семь членов комитета, еще столько же высказались против, один - воздержался.

В то же время, комитет ВР рекомендовал народным депутатам определиться с отставкой главы Минздрава путем голосования на заседании. Такое решение поддержали 13 членов комитета, один проголосовал против, еще один - воздержался.