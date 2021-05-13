 

Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким

Политика Сегодня, 19:0575
Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что обыски в структурах Киевской городской государственной администрации проводились прокуратурой в рамках тех дел, по которым столичные власти и так ранее передавали документы правоохранителям. Теперь городской глава потребовал от следствия отчета о статусе этих производств.

Об этом Кличко заявил в ходе видеообращения.

"Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов. Мы их проводим регулярно", - сказал городской глава.

По его словам, с 2015 Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Именно по этим материалам и зарегистрировано 168 уголовных производств. По этим же производствам подготовлено 52 сообщения о подозрении, а в 27 случаях - обвинительный акт передано в суд. 

В то же время мэр столицы настаивает на том, что серия обысков, прошедшая на прошлой неделе в структурах КГГА, осуществлялась как раз по тем материалам, которые власть уже передавала правоохранителям.

Кличко утверждает, что по ряду дел власти передавали материалы еще 2 года назад - в частности, речь идет о департаменте социальной политики. Также, по словам, главы города, некоторые предприятия предоставляли материалы по требованию следствия. Однако те пришли с обысками "и теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", возмутился Кличко.

"Это все выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким (Янукович в 2010 году назначил главой КГГА Александра Попова при том, что мэром Киева был тогда Черновецкий - Ред.). Но учтите, пожалуйста: я вам – не Черновецкий! А вот вы – таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?" - резюмировал Кличко.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Кличко, 7dniv, 7dnivinfo  
ИГРА «В УКРАИНУ»
ИГРА «В УКРАИНУ»
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ

Новости по теме

Будут ли увольнять Кличко с должности главы КГГА рассказали в Офисе президента
Будут ли увольнять Кличко с должности главы КГГА рассказали в Офисе президента
13-мая-2021, 19:54
Судьба дальнейшего локдауна в Киеве решится в среду
Судьба дальнейшего локдауна в Киеве решится в среду
12-апр-2021, 15:27
Продление тотального карантина в Киеве до 10 мая допустил Кличко
Продление тотального карантина в Киеве до 10 мая допустил Кличко
8-апр-2021, 19:41
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна
В Киеве водители маршруток отказываются работать в условиях локдауна
6-апр-2021, 10:53
Кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве рассказали у Кличко
Кого пустят в метро и маршрутки во время локдауна в Киеве рассказали у Кличко
1-апр-2021, 10:57

Последние новости

19:09
События
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
19:05
Политика
Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким
19:04
Политика
Представление Шмыгаля об отставке Степанова не поддержал Комитет Рады
19:00
Политика
Свое последнее консульство в России закрыло США
18:57
События
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
18:41
События
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
18:35
События
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
18:20
События
Как украинцы смогут отдохнуть в Греции этим летом
15:38
События
Преподаватель, чью фразу о "псячей мове" распространяют СМИ, заявил о манипуляции
15:35
Политика
Уйти в отставку Степанова, Криклия и Петрашко лично попросил Зеленский
15:33
События
Над прекращением конфликта между Израилем и Палестиной работает США
12:38
События
Обновленные BMW X3 и iX3 раскрылись досрочно
12:37
События
В Москве банкротится крупнейшая сеть украинских ресторанов
12:36
События
До рекордного за три месяца минимума рухнул Биткоин
10:26
События
Как в Британии пытаются сорвать возможные договоренности Байдена и Путина
10:14
События
Какой будет погода в понедельник в Украине
10:13
События
На пятидневный режим работы из-за потери рынков перешел Азовсталь
10:02
События
С рельсов в США сошел поезд, перевозивший опасные химикаты. Местные власти провели эвакуацию
09:57
События
Билл Гейтс активно искал секс на стороне будучи в браке - The New York Times
09:54
События
Израиль нанес ракетный удар по домам девяти командиров ХАМАСа в секторе Газа

Новости ТОП-7

Что говорит криминалитет о санкциях против воров в законе11312
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 мая 20215217
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 мая 20214014
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 мая 20213670
Что писал Михаил Булгаков о Киеве, украинизации и внешнем управлении3238
В Украине с 1 июля появятся COVID-сертификаты542
Второй страной в мире которая посадила свой зонд на Марс стал Китай532

Досуг

Как определить размер одежды новорожденных детей
Как определить размер одежды новорожденных детей
Вопрос подбора одежды возникает еще до рождения ребенка. Будущие родители заранее готовятся к роддому и список необходимых вещей включает в себя одежду для малыша.
Сегодня, 18:4950
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Женские комбинезоны на LeBoutique: что сейчас в тренде?
Комбинезоны – лучшая альтернатива платьям, которые позволяют женщинам чувствоваться более уверенно и  не вынужденно. В конце концов, такая одежда просто-напросто удобна и практична, именно поэтому является востребованной и особо популярной.
Сегодня, 18:4467
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Як реанімувати орхідею. Де купити добриво «Ярос»
Багато квітникарів задаються питанням: як реанімуваті орхідею, якщо вона почала в'янути, що для цього можна зробити в домашніх умовах? У той же час, в подібних ситуаціях врятувати рослину дуже часто допомагає використання спеціального добрива фірми «Ярос».
15-мая-2021, 21:54230
Для чего нужны гербициды?
Для чего нужны гербициды?
Выращивание культур - дело кропотливое, но интересное. Однако все могут испортить сорные травы. Ведь именно они не только забирают из земли все питательные вещества, но еще могут губительно влиять на другие растения.  
14-мая-2021, 21:28256
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
10 цікавих фактів про сонцезахисний крем
Влітку кожна шкіра потребує захисту від ультрафіолету. Для цього згодиться звичайний засіб із SPF. Причому сонцезахисні креми для дітей та дорослих потрібні різні. 
14-мая-2021, 10:24419
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Сайлентблок задней балки: признаки неисправностей, критерии выбора
Машина имеет сложный механизм. Одни его элементы всегда на слуху. О других узлах водители узнают, только когда они сломались. К таковым относится сайлентблок задней балки Ланос. Другое название детали – втулка.  
13-мая-2021, 23:40309

События

Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
Из-за обвинений в измене Гейтс ушел из Microsoft и может потерять большую часть активов
Всплывают новые подробности развода основателя Microsoft Билла Гейтса с его женой Мелиндой после 27 лет брака. 
Сегодня, 19:0963
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
Два месяца спустя в Польше умерла еще одна жертва аварии с украинским автобусом
В больнице польского города Перемышль умерла еще одна пострадавшая в аварии с украинским автобусом, которая произошла в начале марта недалеко от польского города Кошице.
Сегодня, 18:5768
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
Продолжить строительство "Северного потока-2" разрешила Германия
Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) разрешило продолжить строительство газопровода "Северный поток - 2" на территории исключительной экономической зоны Германии.
Сегодня, 18:4184
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
В ближайшее время часть Украины перейдет в зеленую зону по коронавирусу
В Украине восьмую неделю подряд наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной болезнью.
Сегодня, 18:3580
Как украинцы смогут отдохнуть в Греции этим летом
Как украинцы смогут отдохнуть в Греции этим летом
Украинские турагентства уже готовят предложения по летнему отдыху в Греции.
Сегодня, 18:2085
Преподаватель, чью фразу о "псячей мове" распространяют СМИ, заявил о манипуляции
Преподаватель, чью фразу о "псячей мове" распространяют СМИ, заявил о манипуляции
От самого же факта написания фразы о государственном языке, которая многим показалась оскорбительной, мужчина не открещивается. Говорит: вырвали из контекста.
Сегодня, 15:38118
7 Днів