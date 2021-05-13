Кличко считает, что Зеленский хочет поступить с ним, как Янукович с Черновецким

Мэр Киева Виталий Кличко заверил, что обыски в структурах Киевской городской государственной администрации проводились прокуратурой в рамках тех дел, по которым столичные власти и так ранее передавали документы правоохранителям. Теперь городской глава потребовал от следствия отчета о статусе этих производств.

Об этом Кличко заявил в ходе видеообращения.

"Городская власть требует от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов. Мы их проводим регулярно", - сказал городской глава.

По его словам, с 2015 Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА провел 385 проверок и передал правоохранителям материалы по 316 объектам аудита. Именно по этим материалам и зарегистрировано 168 уголовных производств. По этим же производствам подготовлено 52 сообщения о подозрении, а в 27 случаях - обвинительный акт передано в суд.

В то же время мэр столицы настаивает на том, что серия обысков, прошедшая на прошлой неделе в структурах КГГА, осуществлялась как раз по тем материалам, которые власть уже передавала правоохранителям.

Кличко утверждает, что по ряду дел власти передавали материалы еще 2 года назад - в частности, речь идет о департаменте социальной политики. Также, по словам, главы города, некоторые предприятия предоставляли материалы по требованию следствия. Однако те пришли с обысками "и теперь берут копии тех документов, которые есть в правоохранительных органах", возмутился Кличко.

"Это все выглядят заангажированно, как акция, подготовленная впопыхах. Чтобы поднять шум и облить грязью столичную власть и меня лично. Скажу одно: вы сейчас проворачиваете ту же схему, что делал Янукович с Черновецким (Янукович в 2010 году назначил главой КГГА Александра Попова при том, что мэром Киева был тогда Черновецкий - Ред.). Но учтите, пожалуйста: я вам – не Черновецкий! А вот вы – таки преемники Януковича! Помните, где он сейчас?" - резюмировал Кличко.