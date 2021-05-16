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Политика Вчера, 22:0058
Притула опроверг, что намерен участвовать в выборах в Харькове

Шоумен и бывший кандидат от партии "Голос" Сергей Притула опроверг слухи о том, что намерен идти на выборы мэра Харькова.

Об этом он заявил в восьмиминутном обращении, опубликованном 17 мая на Ютубе.

"В последнее время в стране распространяются слухи о том, что я буду баллотироваться на должность харьковского городского главы. И сегодня настало время сказать честно и откровенно: я - нет. Я не кандидат на должность городского главы и даже не собирался. Я убежден, что главой Харькова должен быть человек, который живет в Харькове. Я, Сергей Притула, живу в Киеве и у меня совсем другие планы", - заявил комик.

Он добавил, что не знает, кто распускает слухи о его участии в выборах.

Также Притула раскритиковал основных претендентов на пост мэра. По его словам, Игорь Терехов - это бледная копия Геннадия Кернеса, а Михаилу Добкину все равно, где баллотироваться в мэры - в Харькове или Киеве. Вдобавок ведущий посокрушался, что среди кандидатов нет "достойных проукраинских конкурентов" этим двум людям.

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Теги: news, новости, Украина, Притула, 7dniv, 7dnivinfo  
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