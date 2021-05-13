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Политика Сегодня, 16:1154
ОПЗЖ выступила за полную смену правительства

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", нардеп Юрий Бойко полагает, что кадровые перестановки в Кабинете министров, которыми сегодня на внеочередном заседании займется Верховная Рада, являются "косметическими мерами", призванными "предотвратить социальный взрыв в обществе".

По его мнению, в отставку необходимо отправлять все правительство, "которое не в состоянии выполнить свою работу, а не увольнять министров по одному".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте партии во вторник, 18 мая.

"Этот Кабинет министров профессионально непригоден. Правительство не знает, что делать с экономикой, как поддержать бизнес, как наладить производство вакцин. Оно не может обуздать инфляцию, решить проблему безработицы и обнищания людей. Очередная кадровая "чехарда", перестановки стульев в Кабмине ничего не дадут. Поиск крайних - это политический трюк, чтобы на кого-то списать все просчеты и снизить уровень недовольства в обществе. Позиция нашей фракции последовательна: исполнительную власть, которая провалила работу, нужно полностью менять", - сказал депутат.

По его мнению, парламенту сейчас пытаются "навязать ложные приоритеты деятельности, сделать его заложником кулуарных договоренностей".

"Власть сейчас полностью перепутала приоритеты. Вместо рассмотрения важных для людей вопросов парламент заставляют принимать решения, надиктованные внешними кредиторами. Происходят какие-то кулуарные договоренности, организуют экстренные "внеочередные сессии", чтобы получить еще одну кредитную дозу. Так очень скоро получение транша от МВФ станет национальным праздником. Это позор для страны, и мы в этом участвовать не будем", - заявил оппозиционер.

Бойко добавил, что у партии ОПЗЖ другое видение приоритетов работы украинского парламента. По его словам, в первую очередь на повестке дня должны стоять вопросы, "решения которых уже давно ждет и требует украинское общество".

"У нашей фракции была принципиальная позиция: внеочередные заседания в период карантина, когда людей ограничивают в правах, должны иметь вескую причину. Если в повестке дня не стоит закон о снижении тарифов, нет постановления о борьбе с ковидом, о мерах по обеспечению мира на Донбассе, то ОПЗЖ в таких заседаниях участвовать не будет. Такое отношение к проблемам людей оскорбительно и недопустимо", - сказал политик.

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Теги: news, новости, Украина, Бойко, ОПЗЖ, 7dniv, 7dnivinfo  
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