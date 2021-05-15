В отставку министра экономики Игоря Петрашко отправила Рада

Сегодня, 18 мая, Верховная Рада состоялось голосование, на котором принималось решение об отставке министра экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

В минувшую пятницу в парламент поступило его заявление по собственному желанию.

За отставку Петрашко проголосовали 280 депутатов. Решение принято.

Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Петрашко получил министерский портфель 17 марта 2020 года. Это был его первый пост в органах государственной власти. До это он был топ-менеджером в представительствах GlobalSpec, Ernst&Young, агрохолдинге Бахаматюка UkrLandFarming и других.

На место министра экономики на Банковой планируют нынешнего главу налоговой Алексея Любченко. Эту должность он занял в апреле 2020 года. В последнее время сблизился с Ермаком. Любченко называет человеком близким к другу Зеленского, влиятельному на таможне человеку Илье Павлюку (подробную биографию Любченко мы подробно описывали здесь).

По информации "Страны", Алексея Любченко готовят и на должность первого вице-премьера. Эти сведения уже подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Затем, не исключают наши источники, Любченко может занять пост премьер-министра.

Голосование, на котором Любченко хотят назначить министром экономики и первым вице-премьером, анонсировано на четверг, 20 мая. Тогда же кресло главы Мининфраструктуры вместо Владислава Криклия может занять руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.