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Политика Сегодня, 18:4655
В отставку главу Минздрава Максима Степанова отправила Рада

Сегодня, 18 мая, в Верховной Раде прошло голосование, в ходе которого принималось решение об отставке с поста главы Минздрава Максима Степанова. 

За - 292 народных депутата. Решение принято.

В отличие от двух других "отставников" - министра экономики Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, - Степанов отказался писать заявление по собственному желанию. В связи с этим в пятницу, 14 мая, представление о его увольнении подал премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Максим Степанов заявлял, что покинет пост только в случае, если наберется 226 голосов народных депутатов.

В "Слуге народа" Степанову вменили в вину три позиции. Их озвучил глава фракции Давид Арахамия и объяснил, почему на должность главы МОЗ предлагается главный санврач Виктор Ляшко: 

  1. Степанов провалил закупки вакцин.
  2. Все успехи Украины по переговорам о вакцинации это заслуга Зеленского и Ермака. А Степанов не проявлял должной эффективности в этом направлении.
  3. Ляшко не несет ответственности за провалы по вакцинации, потому что отвечал за другое направление - карантинные меры. И они, по мнению Арахамии, были эффективными. 

В понедельник, 17 мая, Максим Степанов посетил заседании фракции "Слуга народа", где принималось решение в том числе касательно его отставки. Он покинул мероприятие до его окончания. Журналистам чиновник сообщил, что не знает, какой план действий утвердили коллеги по его кандидатуре. 

Перед голосование в Раде "Страна" опросила представителей фракций Рады на предмет того, что они думают об увольнении Степанова и возможном назначении Виктора Ляшко. Учитывая, что кандидатуру последнего активнее других лоббируют так называемые нардепы-"соросята", некоторые высказали мнение, что Ляшко станет "Супрун №2". 

Политолог Вадим Карасев прокомментировал нам готовящуюся отставку главы МОЗ так: "Увольнение Степанова - это чисто имиджевая история. На него хотят повесить проблему с вакцинацией. Время его увольнения выбрано очень подходяще - в Украину вот-вот начнут поступать крупные партии вакцин. Чтобы президент отчитался, что это он решил проблему с поставками, а министр, который сорвал вакцинацию, получил по заслугам. То есть, его снимают ради пиара и рейтинга. А Ермак давно хотел поставить министром Ляшко, они нашли общий язык. Так что сейчас самое время".

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Теги: news, новости, Украина, Степанов, 7dniv, 7dnivinfo  
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