Степанов рассказал, что думает об отставке с поста главы Минздрава

По словам экс-министра, до вчерашнего дня он даже не подозревал, что у них со Шмыгалем, который подал представление о его отставке, был конфликт.

Максим Степанов, отставка которого с поста министра здравоохранения произошла сегодня, 18 мая, в эфире шоу "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" заявил, что инициатором его увольнения является премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Денис Анатольевич не скрывает, что он являлся тем человеком, который считает, что я должен был быть уволен, сняться с этой должности. Причем мне как-то непонятно это его желание, потому что мне кажется, что когда ты работаешь в команде — а я Кабмин считаю командой — то если существуют претензии по работе, по стилю, то, наверное, они высказываются в процессе работы", — заявил он.

Экс-министр не исключил, что во время совещаний он мог быть "достаточно эмоциональным", однако, по его словам, когда речь заходила о финансировании медицины, то он был "бескомпромиссным".

На это ведущая, Наталья Влащенко, отметила, что, по информации от ее источников, конфликт между Шмыгалем и ним начался когда последний начал настаивать на том, чтобы Минздраву выделили на медицину 5% ВВП страны (согласно подсчетам издания "Сегодня", на медицину в 2021 году из бюджета выделили около 2,7% ВВП).

"Судя по всему да, наверное с этого. Почему-то это выбивание денег — по-другому и не скажешь — было воспринято как формирование собственного политического имиджа", — отметил уже бывший глава Минздрава.

По словам Степанова, отставка которого сегодня произошла в Раде, он и не знал о существовании конфликта со Шмыгалем. Ему об этом якобы рассказал руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"У нас были абсолютно нормальные, как я считал, рабочие отношения, когда я говорил, что нам необходимо делать. То, что вчера сказал Давид Арахамия — для меня было удивлением, как и до этого было удивлением, что с премьер-министром у нас, оказывается, конфликт", — отметил он.