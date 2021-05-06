Закулисно администрация Байдена призывает Израиль остановить атаки на сектор Газа

Президент США Джо Байден и официальные лица его администрации, не афишируя своих усилий, призвали премьер-министра Биньямина Нетаньяху и других высокопоставленных израильских чиновников прекратить бомбардировку сектора Газа.

Об этом передает агентство AP, со ссылкой на источник в Белом доме.

Высокопоставленные официальные лица администрации Байдена заявили израильтянам, что время не на их стороне и что в их интересах в ближайшее время свернуть военные операции.

Так же официальные лица администрации Байдена в личных сообщениях с Нетаньяху пошли дальше, чем об этом говорилось публично. В официальном сообщении Белого дома о звонке Байдена Нетаньяху говорилось, что президент США выразил поддержку прекращению огня, но ничего не было о том, что США призывают Израиль положить конец боевым действиям.

Напомним, что с начала боевых действий погибли по меньшей мере 213 палестинцев и 12 человек в Израиле.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур призвал администрацию Байдена продемонстрировать какие-либо результаты из того, что она называет своей тихой дипломатией, чтобы остановить новые битвы между Израилем и ХАМАС. Рияд Мансур указал на то, что США неоднократно блокировали резолюции Совета Безопасности ООН по конфликту.

"Если администрация Байдена сможет приложить все усилия, чтобы положить конец агрессии против нашего народа, никто не станет им мешать", - сказал Рияд Мансур.